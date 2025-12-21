Путин рассчитывает на содержательные переговоры с лидерами ЕАЭС

В мае 2024 г. в Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которое состоялось 29 мая 2014 г. в Астане. Путин тогда говорил о важности подписания договора о создании ЕАЭС, который позволил ликвидировать торговые и административные барьеры.