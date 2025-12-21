Путин рассчитывает на содержательные переговоры с лидерами ЕАЭС

Путин рассчитывает на содержательные переговоры с лидерами ЕАЭСВ Санкт-Петербурге начинается саммит Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что дискуссии лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на саммите в Санкт-Петербурге будут содержательными. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
«Рассчитываю на то, что хорошая у нас содержательная дискуссия будет со всеми коллегами по поводу развития наших правово-экономических связей в целом в рамках нашей организации», – сказал он.
Саммит Высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 22 декабря. На мероприятия уже прибыли президенты Киргизии Жапаров, Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ожидается, что Путин 21 декабря примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, проведет двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров. Кроме того, 22 декабря состоится неформальный саммит глав стран Содружества независимых государств (СНГ).
В мае 2024 г. в Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которое состоялось 29 мая 2014 г. в Астане. Путин тогда говорил о важности подписания договора о создании ЕАЭС, который позволил ликвидировать торговые и административные барьеры.