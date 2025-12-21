Путин встретился с президентом Киргизии перед саммитом ЕАЭС

Традиционные предновогодние встречи лидеров СНГ и ЕАЭС пройдут в Санкт-Петербурге 21 и 22 декабря. Российский лидер вручит Международную премию мира имени Льва Толстого Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. 21 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета главы государств обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, международную деятельность на предстоящий год и развитие торгового сотрудничества с партнерами.