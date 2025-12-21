Путин проведет в Санкт-Петербурге встречи лидеров СНГ и ЕАЭС

Путин проведет в Санкт-Петербурге встречи лидеров СНГ и ЕАЭСРоссийский лидер вручит Международную премию мира имени Льва Толстого
Традиционные предновогодние встречи лидеров СНГ и ЕАЭС пройдут в Санкт-Петербурге 21 и 22 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, 21 декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, проведет двусторонние встречи с лидерами Киргизии и Белоруссии Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко.
Российский лидер вручит Международную премию мира имени Льва Толстого Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
22 декабря, напомнил Песков, состоится неформальный саммит глав стран Содружества Независимых Государств.
21 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета главы государств обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, международную деятельность на предстоящий год и развитие торгового сотрудничества с партнерами.