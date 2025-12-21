Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет в Санкт-Петербурге встречи лидеров СНГ и ЕАЭС

Российский лидер вручит Международную премию мира имени Льва Толстого
Ведомости

Традиционные предновогодние встречи лидеров СНГ и ЕАЭС пройдут в Санкт-Петербурге 21 и 22 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщил Песков, 21 декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, проведет двусторонние встречи с лидерами Киргизии и Белоруссии Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко.

Российский лидер вручит Международную премию мира имени Льва Толстого Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

22 декабря, напомнил Песков, состоится неформальный саммит глав стран Содружества Независимых Государств.

21 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета главы государств обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, международную деятельность на предстоящий год и развитие торгового сотрудничества с партнерами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь