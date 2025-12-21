В Петербурге открылось заседание Высшего Евразийского экономического совета

В своем вступительном слове российский лидер подчеркнул, что ЕАЭС приносит ощутимую пользу всем странам-участницам. По его словам, союз стал важным центром многополярного мира, способствуя экономической стабильности своих членов. Партнерство в рамках ЕАЭС продолжает развиваться и укрепляться, помогая странам региона сохранять устойчивость в условиях глобальной экономической нестабильности, подчеркнул Путин.