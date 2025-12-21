Газета
Главная / Политика /

В Петербурге открылось заседание Высшего Евразийского экономического совета

Путин во вступительном слове назвал ЕАЭС важным центром многополярного мира
Ведомости

Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передает Кремль.

В Санкт-Петербург на мероприятие прибыли лидеры нескольких стран: президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров. Также в мероприятии принимает участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Начало встречи проходит в узком составе. Стороны планируют обсудить вопросы углубления взаимодействия.

Путин рассчитывает на содержательные переговоры с лидерами ЕАЭС

Политика / Международные отношения

В своем вступительном слове российский лидер подчеркнул, что ЕАЭС приносит ощутимую пользу всем странам-участницам. По его словам, союз стал важным центром многополярного мира, способствуя экономической стабильности своих членов. Партнерство в рамках ЕАЭС продолжает развиваться и укрепляться, помогая странам региона сохранять устойчивость в условиях глобальной экономической нестабильности, подчеркнул Путин.

«Сегодня мы по традиции подведем итоги уходящего года, рассмотрим целый ряд подготовленных для нашего утверждения важных решений», – сказал президент России.

Саммит Высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 22 декабря. До открытия саммита Путин провел двусторонние встречи с президентами Белоруссии и Киргизии.

Читайте также:Путин провел встречу с Лукашенко перед саммитом ЕАЭС
