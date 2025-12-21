Путин провел встречу с Лукашенко перед саммитом ЕАЭС
Президент России Владимир Путин провел встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который приехал в Санкт-Петербург на саммит Высшего Евразийского экономического совета.
«Очень рад вас видеть сегодня. У нас возможность будет и с коллегами поговорить по нашим общим делам в рамках Евразэс, и, конечно, по нашим двусторонним вопросам, хотя правительства работают между собой очень плотно», – сказал Путин белорусскому лидеру, его слова приводит Кремль.
Лукашенко в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение в Санкт-Петербург, указав, что тщательно готовился к этой поездке.
Саммит Высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 22 декабря. На мероприятия уже прибыли президенты Киргизии, Белоруссии и Казахстана.