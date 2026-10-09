Путин прибыл на саммит СНГ в Туркменбаши
Президент России Владимир Путин приехал на саммит СНГ в туркменском Туркменбаши. Об этом сообщает «РИА Новости».
Глава государства прибыл с двухдневным рабочим визитом в Туркмению 8 октября. Он поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.
В первый день визита Путин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также пообщался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Предыдущий визит Путина в республику был в декабре 2025 г. Тогда он посещал страну для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета страны.