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Главная / Политика /

Путин прибыл на саммит СНГ в Туркменбаши

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин приехал на саммит СНГ в туркменском Туркменбаши. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава государства прибыл с двухдневным рабочим визитом в Туркмению 8 октября. Он поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.

В первый день визита Путин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также пообщался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Предыдущий визит Путина в республику был в декабре 2025 г. Тогда он посещал страну для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета страны.

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