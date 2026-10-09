Путин призвал страны СНГ снять барьеры для торговли
Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) могут добиться более значительных экономических результатов, если продолжат устранять препятствия для взаимной торговли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств СНГ в узком составе.
По его словам, руководители стран СНГ ведут практическую работу по развитию сотрудничества. При этом на национальном уровне периодически вводятся ограничения, которые мешают наращивать торговые связи между государствами.
Путин также сообщил, что товарооборот России и стран – участников СНГ в 2025 г. превысил $110 млрд, а в первом полугодии 2026 г. вырос еще на 19%.
6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что за первую половину 2026 г. объем взаимной торговли со странами СНГ вырос еще на 12%. Ушаков также отметил, что на пространстве СНГ сформирована устойчивая финансовая инфраструктура, которая не зависит от внешнего влияния.
16 сентября глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что больше половины экспорта из России в СНГ приходится на сложные промышленные товары. По его словам, в области нефтегазового оборудования Россия выходит за рамки торговли. В качестве примера Алиханов привел построенную вместе с Белоруссией площадку по производству колтюбинговых установок для нефетегаза.