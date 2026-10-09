Путин призвал страны СНГ снять барьеры для торговли

16 сентября глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что больше половины экспорта из России в СНГ приходится на сложные промышленные товары. По его словам, в области нефтегазового оборудования Россия выходит за рамки торговли. В качестве примера Алиханов привел построенную вместе с Белоруссией площадку по производству колтюбинговых установок для нефетегаза.