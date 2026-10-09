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Путин: лидеры СНГ примут резолюцию по сохранению исторической памяти

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) примут отдельное заявление о необходимости сохранения общей истории и исторической памяти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече глав государств СНГ в узком составе.

По его словам, совместные усилия стран Содружества важны для защиты исторического наследия и недопущения фальсификации истории. Особое внимание Путин уделил необходимости передавать достоверные сведения о прошлом молодому поколению.

Российский лидер добавил, что принятию отдельного заявления о сохранении исторической памяти будет способствовать совместная работа государств СНГ по защите общего исторического наследия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности республики принять председательство в СНГ в 2028 г. и провести осенью того же года заседание Совета глав государств СНГ.

Утром Путин прибыл на саммит СНГ в туркменском Туркменбаши. Глава государства прибыл с двухдневным рабочим визитом в Туркмению 8 октября. Он поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.

В первый день визита Путин встретился с президентом Туркмении и Ирана Сердаром Бердымухамедовым и Масудом Пезешкианом и принял участие в торжественном приеме для лидеров стран СНГ. Глава российского государства также пообщался с Алиевым.

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