Путин: лидеры СНГ примут резолюцию по сохранению исторической памяти
Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) примут отдельное заявление о необходимости сохранения общей истории и исторической памяти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече глав государств СНГ в узком составе.
По его словам, совместные усилия стран Содружества важны для защиты исторического наследия и недопущения фальсификации истории. Особое внимание Путин уделил необходимости передавать достоверные сведения о прошлом молодому поколению.
Российский лидер добавил, что принятию отдельного заявления о сохранении исторической памяти будет способствовать совместная работа государств СНГ по защите общего исторического наследия.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности республики принять председательство в СНГ в 2028 г. и провести осенью того же года заседание Совета глав государств СНГ.
Утром Путин прибыл на саммит СНГ в туркменском Туркменбаши. Глава государства прибыл с двухдневным рабочим визитом в Туркмению 8 октября. Он поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.
В первый день визита Путин встретился с президентом Туркмении и Ирана Сердаром Бердымухамедовым и Масудом Пезешкианом и принял участие в торжественном приеме для лидеров стран СНГ. Глава российского государства также пообщался с Алиевым.