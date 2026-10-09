Азербайджан готов возглавить СНГ в 2028 году

Он также поблагодарил участников встречи за поддержку решения о сопредседательстве Азербайджана в СНГ в 2027 г. По словам азербайджанского президента, Баку рассматривает эту договоренность как свидетельство высокого доверия к стране и намерен активно участвовать в решении общих задач объединения.