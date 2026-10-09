Азербайджан готов возглавить СНГ в 2028 году
Азербайджан готов принять председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2028 г. и провести осенью того же года заседание Совета глав государств СНГ. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече лидеров стран Содружества, передает информационное агентство APA.
Он также поблагодарил участников встречи за поддержку решения о сопредседательстве Азербайджана в СНГ в 2027 г. По словам азербайджанского президента, Баку рассматривает эту договоренность как свидетельство высокого доверия к стране и намерен активно участвовать в решении общих задач объединения.
Утром президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит СНГ в туркменском Туркменбаши. Глава государства прибыл с двухдневным рабочим визитом в Туркмению 8 октября. Он поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.
В первый день визита Путин уже встретился с президентом Туркмении и Ирана Сердаром Бердымухамедовым и Масудом Пезешкианом и принял участие в торжественном приеме для лидеров стран СНГ. Глава российского государства также пообщался с Алиевым.