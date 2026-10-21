Как Россия и Китай «сверили часы» в Петербурге

Ключевая цель сторон на встрече в Петербурге – «сверить часы» и убедиться в выполнении ранее достигнутых договоренностей, подчеркнул Мишустин во вступительном слове к началу встречи в узком составе. Сейчас отношения между странами находятся на «самом высоком уровне за всю историю», подчеркнул он. За последние 25 лет взаимный товарооборот вырос более чем в 30 раз, а использование нацвалют в расчетах приближается к 100%, рассказал премьер-министр. Стороны запустили более 90 инвестпроектов, важную часть которых составляет сооружение энергоблоков по российским технологиям, добавил он.