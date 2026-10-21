Как Россия и Китай «сверили часы» в Петербурге

Как Россия и Китай «сверили часы» в ПетербургеМихаил Мишустин провел регулярную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
В Санкт-Петербурге 21 октября состоялась 31-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Предваряли ее переговоры двух сторон. Помимо премьер-министра Михаила Мишустина встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном проведет и президент России Владимир Путин. Накануне стало известно, что к ним присоединится и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Российская делегация прибыла в расширенном составе. В нее вошли, в частности, три вице-премьера: Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко. Также кабмин представляли министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, замминистра финансов Алексей Сазанов и др. Днем ранее Ли Цян и Михаил Мишустин приняли участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходило в столице Таджикистана Душанбе.
Ключевая цель сторон на встрече в Петербурге – «сверить часы» и убедиться в выполнении ранее достигнутых договоренностей, подчеркнул Мишустин во вступительном слове к началу встречи в узком составе. Сейчас отношения между странами находятся на «самом высоком уровне за всю историю», подчеркнул он. За последние 25 лет взаимный товарооборот вырос более чем в 30 раз, а использование нацвалют в расчетах приближается к 100%, рассказал премьер-министр. Стороны запустили более 90 инвестпроектов, важную часть которых составляет сооружение энергоблоков по российским технологиям, добавил он.
Россия наращивает традиционное сотрудничество с Китаем в сфере ядерного топливного цикла, обеспечивая стране мировое лидерство по объему атомной генерации, подтвердил в разговоре с журналистами глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Китай, в том числе благодаря нашим технологиям, уверенно выходит на второе место в мире и по установленной атомной мощности, и по генерации», – рассказал он. Также планируется продолжить серийное строительство блоков российского дизайна для КНР, где ключевым инновационным направлением станет создание четвертого поколения реактора на быстрых нейтронах. Сейчас в Китае устойчиво работают четыре энергоблока российского дизайна, еще один был подключен к сети в начале октября.
Также важное направление сотрудничества – укрепление транспортной взаимосвязанности, подчеркнул Мишустин. Необходимо активнее модернизировать пункты пропуска, внедрять цифровые технологии в железнодорожные перевозки, формировать новые транспортные коридоры, а также расширить географию для воздушного транспорта, перечислил премьер.
Товарооборот двух стран за январь – сентябрь достиг уже 180 млрд юаней (или порядка $214 млрд. – «Ведомости»), что на 28,4% больше в годовом выражении.