WSJ: Трамп планирует новую «Ялтинскую конференцию» с Путиным и Си Цзиньпином

19 октября Трамп говорил, что готов обсудить Украину с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также допустил проведение трехсторонней встречи с Путиным и Си. Однако, по его словам, если такая встреча состоится, ее главной темой станет денуклеаризация.