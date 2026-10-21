WSJ: Трамп планирует новую «Ялтинскую конференцию» с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заинтересован в проведении трехстороннего саммита с главой российского государства Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), сравнивая встречу с Ялтинской конференцией 1945 г.
По оценке редакции газеты, американский президент стремится к заключению масштабных соглашений с Москвой и Пекином. В WSJ предполагают, что действия Вашингтона в отношении Украины и европейских союзников могут быть частью более широкой стратегии.
WSJ также пишет, что недавнее смягчение санкционных ограничений в отношении российской нефти и дизельного топлива свидетельствует о желании США добиться более масштабных соглашений с Москвой.
Издание также предупреждает, что договоренности такого масштаба могут «привести к расколу НАТО, ослаблению американских позиций в Тихоокеанском регионе и усилению давления Китая на Тайвань».
19 октября Трамп говорил, что готов обсудить Украину с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также допустил проведение трехсторонней встречи с Путиным и Си. Однако, по его словам, если такая встреча состоится, ее главной темой станет денуклеаризация.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил The Wall Street Journal, что Россия, США и Китай признают гипотетическую возможность трехсторонней встречи на полях саммита. Он уточнил, что пока нет четкого понимания насчет таких переговоров.
Речь идет о возможной трехсторонней встрече на саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне. Российский лидер и Си Цзиньпин уже договорились о двусторонней встрече.