Песков: Россия, США и Китай признают возможность трехсторонней встречи
Россия, США и Китай признают гипотетическую возможность трехсторонней встречи. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил The Wall Street Journal.
По его словам, пока нет четкого понимания насчет самой встречи или ее повестки, но все три стороны допускают такую возможность.
1 октября президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», что поддерживает трехстороннюю встречу с президентами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Но для ее проведения, по словам Путина, нужна повестка дня.
9 сентября Песков сообщал, что Путин и Трамп обсуждали возможность трехстороннего саммита России, США и Китая на полях АТЭС. 27 сентября он допустил встречу лидеров, но не уточнил, будет ли она трехсторонней. Китайская сторона 29 сентября заявила, что пока не располагает информацией о такой встрече.