Песков: Россия, США и Китай признают возможность трехсторонней встречи

9 сентября Песков сообщал, что Путин и Трамп обсуждали возможность трехстороннего саммита России, США и Китая на полях АТЭС. 27 сентября он допустил встречу лидеров, но не уточнил, будет ли она трехсторонней. Китайская сторона 29 сентября заявила, что пока не располагает информацией о такой встрече.