Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,403-0,46%KLVZ1,842+0,55%MBNK946+0,32%IMOEX2 445,71+0,81%RTSI921,4+0,81%RGBI111,87-0,01%RGBITR772+0,09%
Главная / Политика /

Песков: Россия, США и Китай признают возможность трехсторонней встречи

Инна Шульгина

Россия, США и Китай признают гипотетическую возможность трехсторонней встречи. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил The Wall Street Journal.

По его словам, пока нет четкого понимания насчет самой встречи или ее повестки, но все три стороны допускают такую возможность.

1 октября президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», что поддерживает трехстороннюю встречу с президентами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Но для ее проведения, по словам Путина, нужна повестка дня.

9 сентября Песков сообщал, что Путин и Трамп обсуждали возможность трехстороннего саммита России, США и Китая на полях АТЭС. 27 сентября он допустил встречу лидеров, но не уточнил, будет ли она трехсторонней. Китайская сторона 29 сентября заявила, что пока не располагает информацией о такой встрече.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте