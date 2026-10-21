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Главная / Политика /

Путин заявил об интересе к восстановлению экономического сотрудничества с США

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил интерес к теме восстановления экономического сотрудничества с США. Об этом он заявил на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Уиткофф сообщил, что те обсуждения, которые уже проводятся по части экономического сотрудничества, уже являются «очень хорошим подтверждением тому, какие возможности могут открыться для экономического и бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами».

Представитель американского президента прибыл в Россию 21 октября. До этого он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

В октябре Москва и Вашингтон договорились о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива как на американский, так и на мировой рынки. Президент США Дональд Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого».

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