Путин заявил об интересе к восстановлению экономического сотрудничества с США

В октябре Москва и Вашингтон договорились о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива как на американский, так и на мировой рынки. Президент США Дональд Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого».