Армения отказалась финансировать ОДКБ

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 г. подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. Сейчас фактическими членами структуры являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а участие Армении приостановлено. В марте глава республики Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие в договоре, пояснив это якобы бездействием ОДКБ во время конфликтов республики с Азербайджаном в 2020-2022 г.