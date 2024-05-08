Армения отказалась финансировать ОДКБ
Армения в этом году не намерена финансировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ани Бадалян.
«Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 г. "О бюджете ОДКБ на 2024 г." и, тем самым, от участия в финансирования деятельности организации. При этом Ереван не будет возражать принятию этого решения в ограниченном формате», – сказала Бадалян (цитата по «Sputnik Армения»).
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы», которые, как ожидается, будут обсуждены между лидерами на встрече в Кремле 8 мая. В частности, со стороны республики озвучивалась критика в адрес ОДКБ, пояснял он.
Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 г. подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. Сейчас фактическими членами структуры являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а участие Армении приостановлено. В марте глава республики Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие в договоре, пояснив это якобы бездействием ОДКБ во время конфликтов республики с Азербайджаном в 2020-2022 г.
В МИД РФ в апреле заявляли, что Запад намерен превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. По утверждению ведомства, Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС.