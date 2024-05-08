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Армения отказалась финансировать ОДКБ

Ведомости

Армения в этом году не намерена финансировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ани Бадалян.

«Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 г. "О бюджете ОДКБ на 2024 г." и, тем самым, от участия в финансирования деятельности организации. При этом Ереван не будет возражать принятию этого решения в ограниченном формате», – сказала Бадалян (цитата по «Sputnik Армения»).

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы», которые, как ожидается, будут обсуждены между лидерами на встрече в Кремле 8 мая. В частности, со стороны республики озвучивалась критика в адрес ОДКБ, пояснял он.

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 г. подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. Сейчас фактическими членами структуры являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а участие Армении приостановлено. В марте глава республики Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие в договоре, пояснив это якобы бездействием ОДКБ во время конфликтов республики с Азербайджаном в 2020-2022 г.

В МИД РФ в апреле заявляли, что Запад намерен превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. По утверждению ведомства, Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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