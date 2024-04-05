МИД РФ призвал власти Армении не вести страну по ложному пути
Министерство иностранных дел (МИД) России в связи со встречей высокого уровня в формате Армения – США – ЕС призвало руководство в Ереване не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения.
В дипведомстве рассматривают встречу как попытку коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Стремление вбить клин между странами может обернуться негативными последствиями для безопасности и экономического развития региона, спровоцировать появление разделительных линий и рост напряженности.
В МИД РФ обратили внимание на желание Запада превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. Москве известно, что Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников. Заявленные ими объемы грантовой поддержки не сравнятся с многомиллиардными выгодами, которые Ереван получает от Москвы в рамках ЕАЭС и СНГ, обеспечивая увеличение товарооборота (в четыре раза с 2018 г.), рекордный рост экономики и повышение благосостояния населения.
Россия подтвердила настрой всесторонне расширять отношения с Арменией на принципах, закрепленных в документах и договоренностях по линии общих интеграционных объединений.
«Убеждены, что поступательное развитие российско-армянского союзничества будет способствовать реализации коренных интересов народов России и Армении, укреплению региональной безопасности и стабильности», – отметили в МИД РФ.
Запад пытается разрушить основу армяно-азербайджанской нормализации – комплекс заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг., предусматривающий разблокирование транспортных и экономических связей, делимитации границы, подготовку мирного договора и укрепление доверия. Под его нажимом Армения приостановила реализацию договоренностей, по многим из которых стороны были близки к решениям. Россия готова содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении дипведомства.
Отмечается необходимость решения проблемных вопросов на Южном Кавказе в соответствии с принципом «региональной ответственности», согласованным 23 октября 2023 г. в Тегеране. МИД РФ призвал внешних игроков уважать договоренности, а власти Армении при выстраивании внешнеполитической линии – учитывать озабоченности соседних государств.
5 апреля агентство Sputnik Армения сообщило, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге в Брюсселе с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что власти республики надеются, что западные партнеры помогут модернизировать инфраструктуру.
Глава ЕК выразила готовность Евросоюза выделить Армении 270 млн евро в грантах в течение ближайших четырех лет. Она уточнила, что эти средства будут выделены для поддержки бизнеса, развития его инноваций и выхода на внешние рынки. ЕС также намерен инвестировать в крупные инфраструктурные проекты, включая подводный кабель по дну Черного моря.
Блинкен добавил, что США намерены инвестировать в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении, и планируют предоставить более $65 млн помощи стране.
В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трехсторонняя встреча США – ЕС – Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции республики.