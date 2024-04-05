Алиев: встреча США, ЕС и Армении направлена на изоляцию Азербайджана
Встреча США, ЕС и Армении в Брюсселе преследует цель изоляции Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с главой делегации высшего законодательного органа Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.
«Трехсторонняя встреча США – ЕС – Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана. Уготованный план для Южного Кавказа может привести в будущем к большой катастрофе», – считает Алиев (цитата по «РИА Новости»).
5 апреля в Брюсселе проходит встреча в формате Армения – ЕС – США. На встрече планируются переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
Планирующееся мероприятие ранее уже вызвало обеспокоенность Баку. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде говорил, что конференция противоречит продвигаемому и столь необходимому укреплению доверия и целостности в регионе.
Блинкен заверял президента Азербайджана Алиева, что трехсторонняя встреча не направлена против Баку. По его словам, на конференции планируется обсуждение экономического развития Армении.
28 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча вызывает беспокойство и в России. По ее словам, подобные встречи беспокоят большинство стран региона, поскольку нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией.