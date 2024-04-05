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Алиев: встреча США, ЕС и Армении направлена на изоляцию Азербайджана

Ведомости

Встреча США, ЕС и Армении в Брюсселе преследует цель изоляции Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с главой делегации высшего законодательного органа Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

«Трехсторонняя встреча США – ЕС – Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана. Уготованный план для Южного Кавказа может привести в будущем к большой катастрофе», – считает Алиев (цитата по «РИА Новости»).

5 апреля в Брюсселе проходит встреча в формате Армения – ЕС – США. На встрече планируются переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Планирующееся мероприятие ранее уже вызвало обеспокоенность Баку. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде говорил, что конференция противоречит продвигаемому и столь необходимому укреплению доверия и целостности в регионе.

Блинкен заверял президента Азербайджана Алиева, что трехсторонняя встреча не направлена против Баку. По его словам, на конференции планируется обсуждение экономического развития Армении.

28 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча вызывает беспокойство и в России. По ее словам, подобные встречи беспокоят большинство стран региона, поскольку нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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