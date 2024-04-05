Пашинян надеется на помощь Запада в модернизации инфраструктуры Армении
Власти Армении надеются, что западные партнеры помогут модернизировать инфраструктуру, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на совместном брифинге в Брюсселе с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, передает агентство Sputnik Армения.
«Мы полны решимости повысить конкурентоспособность частного сектора Армении для выхода на новые рынки», – подчеркнул Пашинян.
По его словам, в Армении готовы улучшить инвестиционную среду страны и сделать ее привлекательнее для европейских и американских компаний. Пашинян выразил надежду на поддержку западных партнеров в построении бизнес-сетей и изучении возможных схем содействия в торговле.
Глава ЕК выразила готовность Евросоюза выделить Армении 270 млн евро в грантах в течение ближайших четырех лет. Она уточнила, что эти средства будут выделены для поддержки бизнеса, развития его инноваций и выхода на внешние рынки. ЕС также намерен инвестировать в крупные инфраструктурные проекты, включая подводный кабель по дну Черного моря.
Блинкен добавил, что США намерены инвестировать в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении и планируют предоставить более $65 млн помощи стране.
Обсуждая отношения между Ереваном и Баку, Пашинян подтвердил приверженность процессу, основанному на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности сторон, в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 г. Он обратил внимание, что одним из важнейших вопросов остается помощь в программах для более 100 000 перемещенных армян из Карабаха. Для того чтобы они могли заново выстроить свою жизнь, нужны программы экономической активности и жилищной поддержки, заключил премьер.
29 марта спикер парламента Армении Ален Симонян назвал получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе для республики самым правильным и желательным вариантом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что анонсированная 5 апреля встреча Армении, ЕС и США вызывает у Москвы беспокойство, поскольку США и ЕС прямо говорят российским партнерам, что их основная направленность – исключительно против России. По ее мнению, подобные мероприятия ориентированы на дальнейшее внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ.
В октябре 2023 г. Пашинян говорил, что республика намерена углублять сотрудничество с ЕС. В марте этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что у народа Армении есть европейские устремления, на фоне всех вызовов в последние годы власти страны в том числе рассматривают возможное вступление в ЕС.