Пашинян надеется на помощь Запада в модернизации инфраструктуры Армении

Обсуждая отношения между Ереваном и Баку, Пашинян подтвердил приверженность процессу, основанному на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности сторон, в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 г. Он обратил внимание, что одним из важнейших вопросов остается помощь в программах для более 100 000 перемещенных армян из Карабаха. Для того чтобы они могли заново выстроить свою жизнь, нужны программы экономической активности и жилищной поддержки, заключил премьер.