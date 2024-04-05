/ Политика

Пашинян надеется на помощь Запада в модернизации инфраструктуры Армении

Ведомости

Власти Армении надеются, что западные партнеры помогут модернизировать инфраструктуру, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на совместном брифинге в Брюсселе с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, передает агентство Sputnik Армения.

«Мы полны решимости повысить конкурентоспособность частного сектора Армении для выхода на новые рынки», – подчеркнул Пашинян.

По его словам, в Армении готовы улучшить инвестиционную среду страны и сделать ее привлекательнее для европейских и американских компаний. Пашинян выразил надежду на поддержку западных партнеров в построении бизнес-сетей и изучении возможных схем содействия в торговле.

Глава ЕК выразила готовность Евросоюза выделить Армении 270 млн евро в грантах в течение ближайших четырех лет. Она уточнила, что эти средства будут выделены для поддержки бизнеса, развития его инноваций и выхода на внешние рынки. ЕС также намерен инвестировать в крупные инфраструктурные проекты, включая подводный кабель по дну Черного моря.

Блинкен добавил, что США намерены инвестировать в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении и планируют предоставить более $65 млн помощи стране.

Обсуждая отношения между Ереваном и Баку, Пашинян подтвердил приверженность процессу, основанному на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности сторон, в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 г. Он обратил внимание, что одним из важнейших вопросов остается помощь в программах для более 100 000 перемещенных армян из Карабаха. Для того чтобы они могли заново выстроить свою жизнь, нужны программы экономической активности и жилищной поддержки, заключил премьер.

29 марта спикер парламента Армении Ален Симонян назвал получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе для республики самым правильным и желательным вариантом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что анонсированная 5 апреля встреча Армении, ЕС и США вызывает у Москвы беспокойство, поскольку США и ЕС прямо говорят российским партнерам, что их основная направленность – исключительно против России. По ее мнению, подобные мероприятия ориентированы на дальнейшее внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ.

В октябре 2023 г. Пашинян говорил, что республика намерена углублять сотрудничество с ЕС. В марте этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что у народа Армении есть европейские устремления, на фоне всех вызовов в последние годы власти страны в том числе рассматривают возможное вступление в ЕС.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных