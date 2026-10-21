Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,258-0,71%USBN0,122+2,01%CHKZ15 050-0,66%IMOEX2 461,62-0,33%RTSI935,56-0,33%RGBI111,74+0,08%RGBITR771,65+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Путин: Россия готовит к отгрузке несколько танкеров с дизелем

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия готовит к отправке несколько танкеров с дизельным топливом в рамках договоренностей с США. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

21 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что первый танкер с российским дизелем планируется отправить в США 22 октября. По его словам, за первым судном последуют новые партии топлива.

18 октября Новак заявил, что российские экспортеры и американские покупатели согласовывают коммерческие условия поставок. После заключения контрактов топливо поступит на рынок США в течение 15–20 дней.

9 октября Путин и Трамп договорились о поставках более 300 000 т российского дизеля на американский и мировой рынки. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре, а затем 1 млн т. Для реализации сделки минфин США временно ослабил санкционные ограничения в отношении российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь