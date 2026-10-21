Путин: Россия готовит к отгрузке несколько танкеров с дизелем
Россия готовит к отправке несколько танкеров с дизельным топливом в рамках договоренностей с США. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
21 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что первый танкер с российским дизелем планируется отправить в США 22 октября. По его словам, за первым судном последуют новые партии топлива.
18 октября Новак заявил, что российские экспортеры и американские покупатели согласовывают коммерческие условия поставок. После заключения контрактов топливо поступит на рынок США в течение 15–20 дней.
9 октября Путин и Трамп договорились о поставках более 300 000 т российского дизеля на американский и мировой рынки. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре, а затем 1 млн т. Для реализации сделки минфин США временно ослабил санкционные ограничения в отношении российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 г.