Путин: Россия готовит к отгрузке несколько танкеров с дизелем

9 октября Путин и Трамп договорились о поставках более 300 000 т российского дизеля на американский и мировой рынки. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре, а затем 1 млн т. Для реализации сделки минфин США временно ослабил санкционные ограничения в отношении российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 г.