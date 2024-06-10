В МИД РФ заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ из-за Армении

8 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ани Бадалян сообщила, что Армения в этом году не намерена финансировать деятельность ОДКБ. В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности ОДКБ.