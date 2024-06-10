В МИД РФ заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ из-за Армении
Бюджет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на текущий год в связи с отказом Армении внести начисленный взнос потребуется скорректировать, сообщили в МИД России, пишет «РИА Новости».
«Естественно, с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год», – заявили в ведомстве.
Сейчас соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности прорабатывается. При этом в МИДе уточнили, что речи о «перераспределении взносов» не идет.
8 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ани Бадалян сообщила, что Армения в этом году не намерена финансировать деятельность ОДКБ. В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из организации, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности ОДКБ.
Армения де-факто заморозила свое участие в договоре, пояснив это якобы бездействием ОДКБ во время конфликтов республики с Азербайджаном. Премьер-министр также заявил о выводе до 1 августа российских пограничников из аэропорта «Звартноц», осуществляющих там погранконтроль с 1992 г.