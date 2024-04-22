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В ОДКБ сообщили, что деятельность Армении в организации продолжается

Ведомости

Деятельность Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжается, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, пишет ТАСС.

«Отношения ОДКБ и Армении как государства – члена нашей организации переживают отнюдь не лучший период. Однако деятельность Армении в ОДКБ продолжается, все вопросы, которые стоят в повестке, решаются в рабочем порядке», – сказал он.

Тасмагамбетов добавил, что участие или неучастие премьер-министра Армении Николы Пашиняна в саммите ОДКБ в этом году является суверенным выбором.

22 февраля Пашинян в интервью France 24 заявил, что страна фактически заморозила участие в ОДКБ, поскольку договор и организация не выполняют своих функций и обязательств в отношении Еревана. 12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности организации. Он подтвердил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ и не имеет там своего представителя.

В МИД России заявляли, что выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, каждая страна может выбирать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, но делать это стоит «с опорой на реальность» и не поддаваться на искушение «какой-нибудь очередной инсценировки по западным сценариям».

Сейчас в состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. О том, что Ереван может выйти из соглашения, Пашинян говорил в конце мая 2023 г. Тогда он уточнял, что выход из организации может произойти в том случае, если сама ОДКБ уйдет из страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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