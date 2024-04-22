В ОДКБ сообщили, что деятельность Армении в организации продолжается
Деятельность Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжается, сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, пишет ТАСС.
«Отношения ОДКБ и Армении как государства – члена нашей организации переживают отнюдь не лучший период. Однако деятельность Армении в ОДКБ продолжается, все вопросы, которые стоят в повестке, решаются в рабочем порядке», – сказал он.
Тасмагамбетов добавил, что участие или неучастие премьер-министра Армении Николы Пашиняна в саммите ОДКБ в этом году является суверенным выбором.
22 февраля Пашинян в интервью France 24 заявил, что страна фактически заморозила участие в ОДКБ, поскольку договор и организация не выполняют своих функций и обязательств в отношении Еревана. 12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности организации. Он подтвердил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ и не имеет там своего представителя.
В МИД России заявляли, что выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, каждая страна может выбирать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, но делать это стоит «с опорой на реальность» и не поддаваться на искушение «какой-нибудь очередной инсценировки по западным сценариям».
Сейчас в состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. О том, что Ереван может выйти из соглашения, Пашинян говорил в конце мая 2023 г. Тогда он уточнял, что выход из организации может произойти в том случае, если сама ОДКБ уйдет из страны.