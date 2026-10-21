Володин счел несправедливым, что Силуанов остался без Нобелевской премии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал несправедливым, что министру финансов РФ Антону Силуанову не вручили Нобелевскую премию в этом году. Об этом он заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, что в этом году Силуанову вновь не дали «нобелевку».
«Вот Горбачеву дали Нобелевскую премию, а Силуанову – нет. Несправедливо», – сказал он.
Спикер нижней палаты считает, что глава Минфина делает все, «чтоб страна крепла, а Горбачев ее развалил».
Нобелевскую премию по экономике в этом году присудили американским экономистам Роберту Эрнесту Холлу и Майклу Вудфорду за новые модели стабилизационной политики. Они продемонстрировали, как модели стабилизационной политики, разработанные экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом около 100 лет назад, могут быть перестроены – они выстроили модели на микроэкономической основе.
13 октября Володин заявил, что Силуанов не нуждается в Нобелевской премии. По его словам, Силуанов спокойно и без лишнего шума выполняет задачи по экономике и бюджету.