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Главная / Экономика /

Володин счел несправедливым, что Силуанов остался без Нобелевской премии

Максим Цуланов
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал несправедливым, что министру финансов РФ Антону Силуанову не вручили Нобелевскую премию в этом году. Об этом он заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, что в этом году Силуанову вновь не дали «нобелевку». 

«Вот Горбачеву дали Нобелевскую премию, а Силуанову – нет. Несправедливо», – сказал он.

Спикер нижней палаты считает, что глава Минфина делает все, «чтоб страна крепла, а Горбачев ее развалил».

Кто и за что получил Нобелевскую премию по экономике

Экономика

Нобелевскую премию по экономике в этом году присудили американским экономистам Роберту Эрнесту Холлу и Майклу Вудфорду за новые модели стабилизационной политики. Они продемонстрировали, как модели стабилизационной политики, разработанные экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом около 100 лет назад, могут быть перестроены – они выстроили модели на микроэкономической основе. 

13 октября Володин заявил, что Силуанов не нуждается в Нобелевской премии. По его словам, Силуанов спокойно и без лишнего шума выполняет задачи по экономике и бюджету.

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