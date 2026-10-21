Володин счел несправедливым, что Силуанов остался без Нобелевской премии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал несправедливым, что министру финансов РФ Антону Силуанову не вручили Нобелевскую премию в этом году. Об этом он заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, что в этом году Силуанову вновь не дали «нобелевку».