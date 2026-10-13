Кто и за что получил Нобелевскую премию по экономике

Нобелевский комитет наградил Роберта Холла из Стэнфорда и Майкла Вудфорда из Колумбийского университета «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Ученые разработали новые модели, на основе которых своевременные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады. Вместо того чтобы основывать подходы на статистических связях между макроэкономическими переменными – такими как инфляция, производство и потребление, – экономисты построили их на микроэкономической основе. Они исследовали поведение отдельных фирм и домохозяйств и то, как их решения влияют на экономику. Отсюда и название номинации. «Исследования Роберта Э. Холла и Майкла Вудфорда привели к сдвигу парадигмы в политике стабилизации. Новые кейнсианские модели, являющиеся результатом их исследований, позволяют объяснить и количественно оценить, как политика стабилизации влияет на деловые циклы, и в настоящее время используются центральными банками и министерствами финансов по всему миру», – говорится на сайте Нобелевского комитета.