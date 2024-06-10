Парламент Армении 17 июня рассмотрит проект об отставке правительства
17 июня пройдет внеочередная сессия парламента Армении, в рамках которой рассмотрят проект послания об отставке правительства, пишет ТАСС со ссылкой на законодательный орган.
Внеочередная сессия начнется 17 июня в 18:30 по местному времени (17:30 мск). Повестка дня звучит как «проект послания национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства».
9 июня в центре Еревана прошла акция протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна. В качестве лидера протеста выступил архиепископ Баграт Галстанян. В своем обращении к международному сообществу он заявил, что действующие власти Армении утратили свою легитимность. По его мнению, они нарушили предвыборные обещания и план правительства.
Причиной прошедших протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении. По его результатам четыре армянских села перешли под контроль азербайджанских пограничников.