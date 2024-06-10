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Парламент Армении 17 июня рассмотрит проект об отставке правительства

Ведомости

17 июня пройдет внеочередная сессия парламента Армении, в рамках которой рассмотрят проект послания об отставке правительства, пишет ТАСС со ссылкой на законодательный орган.

Внеочередная сессия начнется 17 июня в 18:30 по местному времени (17:30 мск). Повестка дня звучит как «проект послания национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства».

9 июня в центре Еревана прошла акция протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна. В качестве лидера протеста выступил архиепископ Баграт Галстанян. В своем обращении к международному сообществу он заявил, что действующие власти Армении утратили свою легитимность. По его мнению, они нарушили предвыборные обещания и план правительства.

Причиной прошедших протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении. По его результатам четыре армянских села перешли под контроль азербайджанских пограничников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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