Парламент Армении 17 июня рассмотрит проект об отставке правительства

9 июня в центре Еревана прошла акция протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна. В качестве лидера протеста выступил архиепископ Баграт Галстанян. В своем обращении к международному сообществу он заявил, что действующие власти Армении утратили свою легитимность. По его мнению, они нарушили предвыборные обещания и план правительства.