Лавров: Германия исключила восстановление «Северных потоков»
Германия не планирует восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию после отказа от них. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.
«Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят "Северные потоки" <...> Мы не будем такими идиотами», – сообщил российский министр (цитата по «РИА Новости»).
Лавров также предположил, что США будут закупать российский газ, от которого отказываются европейские страны. В таком случае, по его словам, российское топливо может поступать в Европу уже как американский газ, поскольку он станет «облагороженным». Министр связал это с денежной выгодой поставщиков.
17 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что техническая возможность восстановить поставки газа в Европу по системе газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» все еще сохраняется. Он подчеркнул, что восстановление возможно в том случае, если будут приняты соответствующие решения.
В сентябре 2022 г. в результате диверсий на нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2» были зафиксированы утечки газа. Взрывы привели к повреждению трех из четырех ниток. В настоящее время сохраняется лишь одна нитка, технически пригодная для поставок, однако прокачка по ней остановлена из-за санкционных ограничений и позиции правительства Германии. В организации диверсий Россия обвинила страны Запада.