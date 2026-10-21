Лавров: Германия исключила восстановление «Северных потоков»

В сентябре 2022 г. в результате диверсий на нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2» были зафиксированы утечки газа. Взрывы привели к повреждению трех из четырех ниток. В настоящее время сохраняется лишь одна нитка, технически пригодная для поставок, однако прокачка по ней остановлена из-за санкционных ограничений и позиции правительства Германии. В организации диверсий Россия обвинила страны Запада.