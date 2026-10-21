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Минпросвещения определило порядок оценки поведения школьников

Инна Шульгина

Минпросвещения установило порядок выставления оценки за поведение школьников в этом учебном году: образцовое, допустимое или недопустимое. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо ведомства.

Модель включает четыре критерия – дисциплинированность, соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми, а также правомерное поведение.

Решение принимает классный руководитель по итогам четверти, триместра или года с учетом комментариев других учителей, сведений от специалистов и администрации школы. В этом году проходит апробация системы для 2–8 классов; в каждом регионе выбрали не менее десяти школ.

15 августа в Минпросвещения пояснили, что отметка за поведение не будет служить основанием для недопуска к государственной итоговой аттестации и приравниваться к дисциплинарным санкциям. Оценка выставляется независимо от учебных достижений и не включается в расчет текущей успеваемости или итогов аттестации.

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