Минпросвещения определило порядок оценки поведения школьников
Минпросвещения установило порядок выставления оценки за поведение школьников в этом учебном году: образцовое, допустимое или недопустимое. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо ведомства.
Модель включает четыре критерия – дисциплинированность, соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми, а также правомерное поведение.
Решение принимает классный руководитель по итогам четверти, триместра или года с учетом комментариев других учителей, сведений от специалистов и администрации школы. В этом году проходит апробация системы для 2–8 классов; в каждом регионе выбрали не менее десяти школ.
15 августа в Минпросвещения пояснили, что отметка за поведение не будет служить основанием для недопуска к государственной итоговой аттестации и приравниваться к дисциплинарным санкциям. Оценка выставляется независимо от учебных достижений и не включается в расчет текущей успеваемости или итогов аттестации.