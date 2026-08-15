Минпросвещения объяснило, на что влияет оценка за поведение
Отметка за поведение не будет служить основанием для недопуска к государственной итоговой аттестации и приравниваться к дисциплинарным санкциям. Об этом сообщили в Минпросвещения. Оценка выставляется независимо от учебных достижений и не включается в расчет текущей успеваемости или итогов аттестации.
С 1 сентября по поручению президента Владимира Путина в школах отдельных регионов вводится оценка поведения для учеников 2–8 классов. Апробация проходила в 89 школах в 2025/26 учебном году. По ее результатам утверждена трехуровневая система: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.
Оценки за поведение в российских школах будет выставлять коллектив педагогов, включающий советника директора по воспитанию, учителя-логопеда, дефектолога, социального педагога, психолога и учителей-предметников.
16 января Минпросвещения обнародовало проект приказа о введении в школах оценок за поведение. Документ подразумевает возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях. В мае приказ о введении оценок за «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение был опубликован на портале правовой информации.