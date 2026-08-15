Минпросвещения объяснило, на что влияет оценка за поведение

Отметка за поведение не будет служить основанием для недопуска к государственной итоговой аттестации и приравниваться к дисциплинарным санкциям. Об этом сообщили в Минпросвещения. Оценка выставляется независимо от учебных достижений и не включается в расчет текущей успеваемости или итогов аттестации.