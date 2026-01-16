Минпросвещения подготовило поправки для введения оценок за поведение в школах
Минпросвещения подготовило проект приказа о введении в школах оценок за поведение. Документ предполагает изменения в порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Об этом говорится в соответствующем документе.
Проект предусматривает возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях.
В министерстве сообщили РБК, что нововведение планируется ввести во всех школах с 1 сентября 2026 г.
С 1 сентября 2025 г. в семи регионах России стартовал эксперимент по оценке поведения школьников. Образовательные учреждения могли выбрать одну из трех систем оценивания: пятибалльную, зачетную или трехбалльную.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов 28 декабря предложил ввести административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. По его словам, главная цель – не наказание, а предотвращение конфликтов.