Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минпросвещения подготовило поправки для введения оценок за поведение в школах

Ведомости

Минпросвещения подготовило проект приказа о введении в школах оценок за поведение. Документ предполагает изменения в порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Об этом говорится в соответствующем документе. 

Проект предусматривает возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях.

В министерстве сообщили РБК, что нововведение планируется ввести во всех школах с 1 сентября 2026 г. 

С 1 сентября 2025 г. в семи регионах России стартовал эксперимент по оценке поведения школьников. Образовательные учреждения могли выбрать одну из трех систем оценивания: пятибалльную, зачетную или трехбалльную. 

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов 28 декабря предложил ввести административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. По его словам, главная цель – не наказание, а предотвращение конфликтов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её