В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление учителей
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. По его словам, главная цель – не наказание, а предотвращение конфликтов, сообщили «РИА Новости».
Политик отметил, что закон защищает от оскорблений представителей власти, но не учителей, что несправедливо. Он считает, что некоторые подростки провоцируют педагогов, записывают это на видео и выкладывают в сеть. Такая ситуация, по мнению Миронова, ведет к оттоку кадров, так как учителя не чувствуют защищенности государства.
Летом опрос СПЧ показал, что более 60% учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьников. Свидетелями оскорблений коллег со стороны школьников были 43% респондентов. Ситуацию может исправить оценка за поведение, но последствия «незачета» нужно проработать, сообщили тогла эксперты.