Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление учителей

Ведомости

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. По его словам, главная цель – не наказание, а предотвращение конфликтов, сообщили «РИА Новости».

Политик отметил, что закон защищает от оскорблений представителей власти, но не учителей, что несправедливо. Он считает, что некоторые подростки провоцируют педагогов, записывают это на видео и выкладывают в сеть. Такая ситуация, по мнению Миронова, ведет к оттоку кадров, так как учителя не чувствуют защищенности государства.

Летом опрос СПЧ показал, что более 60% учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьников. Свидетелями оскорблений коллег со стороны школьников были 43% респондентов. Ситуацию может исправить оценка за поведение, но последствия «незачета» нужно проработать, сообщили тогла эксперты.

СПЧ: более 60% учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьников

Общество
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте