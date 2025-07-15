СПЧ: более 60% учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьников

Оценки за поведение формализуют требования к дисциплине и тем самым могут снизить уровень агрессии в школах и помогать педагогам в управлении классом, говорит психолог, специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина. По ее словам, сейчас наблюдается дисбаланс власти в школах: у детей ее стало больше, чем у учителей. Ребенок может пожаловаться на педагога родителю, а родитель может обратиться в определенные структуры – и учитель будет наказан, при этом связи между учителем и ребенком нет. Пряхина также указывает на риск того, что жесткая система оценок может усилить стигматизацию трудных детей, у которых есть сложности с регуляцией своего поведения, и приводить к субъективности в этом вопросе. Такие системы работают только вместе с воспитательными программами, говорит эксперт.