СПЧ: более 60% учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьников

СПЧ: более 60% учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьниковСитуацию может исправить оценка за поведение, но последствия «незачета» нужно проработать, говорят эксперты
Большинство учителей (66%) сталкивались в работе с ситуациями, когда ученики покушались на их честь, достоинство и доброе имя, с каждым третьим педагогом (34%) этого не случалось. Результаты опроса, который СПЧ провел среди педагогов, представила уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Сморода. В выборке анализировалось 700 ответов.
Свидетелями оскорблений коллег со стороны школьников были 43% респондентов, более половины (57%) никогда не видели этого. СПЧ также спросил преподавателей, родителей, студентов педагогических вузов и учеников, нужно ли оценивать поведение детей и подростков, обучающихся в школе. Большинство опрошенных (68%) поддержали эту идею, 26% высказались против. Остальная доля ответов (6%) пришлась на тех, кто сомневается и говорит, что к системе оценивания нужно подходить аккуратно.
СПЧ также провел отдельный опрос среди родителей, обработав свыше 5700 ответов. Не одобряют оценку поведения только 20%, оставшиеся 80% поддерживают это. Порог, когда образование осталось без воспитания и превратилось в услугу, в корне поменял отношение общества и многих родителей к этому вопросу, отметила Сморода. «Некоторые психологи говорят: нельзя так, ребенок получит психоэмоциональную травму и вообще перестанет учиться, будет демотивирован. Ничего подобного. Родители понимают, что школа помогает им воспитывать ребенка, а результат воспитания – это адекватные поступки, социально одобряемое поведение», – заявила она.
Оскорбление учителя – это табу, а плохое поведение должно быть наказано, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, видео в интернете, на которых школьники оскорбляют и бьют учителя, недопустимы. «Меня спрашивают – а что дальше? <...> Выгнать из школы. Что он [ребенок] будет делать? Я не знаю, что он будет делать. Родители пусть об этом заботятся», – сказал Фадеев.
С 1 сентября текущего года в семи регионах России (Новгородская, Ярославская, Тульская и Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия) начнется эксперимент по внедрению системы оценок за поведение школьников, сообщил «Ведомостям» в июне министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, планируется реализовать три системы оценивания, которые школы смогут выбрать самостоятельно: пятибалльная («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), зачетная (зачет/незачет) и трехбалльная («образцовое», «допустимое», «недопустимое»). В эксперименте будут участвовать ученики с 1-го по 8-й классы. Нововведение не коснется 9-х и 11-х классов, чтобы не создавать стресс перед экзаменами.
Главная слабость инициативы Минпросвещения – отсутствие «последействия»: она не разъясняет, что именно произойдет с учеником, получившим низкую отметку за поведение, заявил «Ведомостям» экс-руководитель Рособрнадзора (2004–2008) Виктор Болотов. Без четко прописанных последствий система обречена остаться формальностью. «Если не будет последействия любой оценки – она никому не будет нужна», – подчеркнул эксперт. Он также добавил, что санкции по нижней границе, вплоть до исключения из школы, недопустимы, а предложенные системы оценивания не предусматривают ни стимулов, ни реальных ограничений. Буллинг, по словам Болотова, является отдельной и куда более серьезной проблемой: борьба с ней требует системной работы психологов и учителей, а двойки или пятерки за поведение на ситуацию практически не влияют.
Оценка за поведение может стать действенной лишь при реальном влиянии на академические итоги, поступление в вузы и колледжи, считает клинический психолог медтех-компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. «Если оценка войдет в интегральный показатель, влияющий на следующий жизненный этап школьника, это может стать рычагом влияния», – отметила специалист. В противном случае подобный показатель может заинтересовать только медалистов, которые «без того достаточно хорошо организованны и дисциплинированны». Для остальных учеников необходимы более радикальные меры – например, снижение учебного рейтинга, а если это не возымеет эффекта, вопрос должен рассматривать социальный педагог и комиссия по делам несовершеннолетних, говорит Толстухина. Кроме того, успех инициативы зависит от четких критериев: нужно ясно определить, где проходит граница между вербальной агрессией и допустимым выражением мнения, заключила она.
Оценки за поведение формализуют требования к дисциплине и тем самым могут снизить уровень агрессии в школах и помогать педагогам в управлении классом, говорит психолог, специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина. По ее словам, сейчас наблюдается дисбаланс власти в школах: у детей ее стало больше, чем у учителей. Ребенок может пожаловаться на педагога родителю, а родитель может обратиться в определенные структуры – и учитель будет наказан, при этом связи между учителем и ребенком нет. Пряхина также указывает на риск того, что жесткая система оценок может усилить стигматизацию трудных детей, у которых есть сложности с регуляцией своего поведения, и приводить к субъективности в этом вопросе. Такие системы работают только вместе с воспитательными программами, говорит эксперт.
Ответственность для родителей за поведение детей нужно усилить, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Кроме того, он считает, что необходимо повышать престиж профессии учителя, в том числе и за счет обеспечения существенного роста зарплаты и ограничения нагрузки полутора ставками. «Это одна из главных проблем в нашем обществе – ребенка нельзя выгнать из школы за травлю учителя», – заключил Илюхин.
Оценка поведения – это не ограничивающий инструмент для тех, чье поведение нуждается в коррекции. Это в первую очередь поощрение учеников, чье поведение – хороший пример для остальных учащихся.