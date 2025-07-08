В регионах подвели итоги кампании по сдаче ЕГЭ в 2025 году

В регионах подвели итоги кампании по сдаче ЕГЭ в 2025 годуВыпускники проявили интерес к естественно-научным предметам и педагогическим специальностям
Основной период ЕГЭ в 2025 г. прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Я хочу начать со слов благодарности нашим педагогам, учителям в целом за учебный год и за организацию экзаменов. Они прошли на высоком уровне, без каких-то серьезных происшествий, в штатном режиме», – отметил министр.
По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом году только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 ученик– за два. На 100 баллов один предмет ЕГЭ сдали 6820 человек. Средний тестовый балл по экзамену по русскому языку составил 60,7 балла, по профильной математике – 62 балла, по обществознанию – 53,6 балла, а по информатике – 55,9 балла. ЕГЭ по биологии в 2025 г. сдали в среднем на 54,5 балла, физику – на 61,7 балла, химию – на 58,1 балла.
Итоги кампании ЕГЭ подвели и в российских регионах. В 2025 г. отмечается позитивная тенденция к увеличению количества участников ЕГЭ, выбравших предметы естественно-научного цикла. Об этом рассказала «Ведомостям» председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская. По ее словам, физику, химию, биологию, информатику в этом году выбрало больше петербургских выпускников, чем в прошлом. В 2025 г. 61% выпускников города выбрали для сдачи ЕГЭ профильную, а не базовую математику, отметила она.
«С ростом внимания к точным и естественно-научным предметам наблюдается и повышение интереса вчерашних выпускников к поступлению в педагогические вузы и колледжи. Только за первую неделю в РГПУ им. А. И. Герцена и Некрасовский педагогический колледж было подано свыше 10 500 [заявлений], а по всей стране в педвузы на педагогические специальности – более 233 500», – добавила Путиловская.
Министр образования Ставропольского края Мария Смагина указала, что в 2025 г. увеличилось количество выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного цикла: по математике профильного уровня– на 16,6%, по физике – на 15,05%, по химии – на 8,7%, по биологии – на 4,8%. Кроме того, увеличилось количество детей, получивших наивысший балл, по физике – на 50%, по химии – на 70%. Смагина также сообщила, что в этом году на 850 человек больше воспользовались возможностью улучшить свои результаты по отдельным предметам.
Министр образования и науки Северной Осетии-Алании Элла Алибекова, в свою очередь, отметила, что за последние пять лет в республике заметно вырос интерес к педагогическим профессиям. Это подтверждается значительным увеличением контрольных цифр приема в Северо-Осетинском педагогическом колледже: с 85 до 295 бюджетных мест. «Что немаловажно, увеличился и средний балл аттестатов абитуриентов на 4,5. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки поступающих», – добавила она.
В 2025 г. основной период ЕГЭ в России прошел с 23 мая по 23 июня. Он начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая российские школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике, 30 мая – по русскому языку. Всего на ЕГЭ в основной период были зарегистрированы 712 000 человек, из которых 637 000 – выпускники этого года.