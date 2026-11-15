Норвегия направит Украине понтонные переправы и 200 автобусов
Норвегия направит Украине четыре понтонных моста и 200 автобусов. Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК).
Также Еврокомиссия направит 500 генераторов из своих резервов, «поможет создать центры экстренной поддержки и предоставит необходимое оборудование».
ЕК отметила, что на следующем заседании, которое пройдет 26–27 ноября, будут рассмотрены «неотложные потребности Украины в финансировании на 2027 г.». В тот же день планируется представить 22-й пакет антироссийских санкций.
3 ноября агентство Bloomberg писало, что США намерены попросить союзников по НАТО выделить больше средств на программу поставок оружия для Украины. Источники сообщают, что США уже дали понять некоторым союзникам, что будут запрашивать деньги. Пока неясно, о какой сумме идет речь, но есть дефицит финансирования в размере около $2 млрд.
8 ноября Politico сообщило, что страны НАТО столкнулись с нехваткой около 7 млрд евро на военную помощь Украине в 2026 г. В НАТО заявили, что союзники «продолжают оказывать Украине необходимую военную поддержку» и «работают над тем, чтобы Украина имела поддержку сейчас и в будущем».
14 ноября премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет поставлять оружие и боеприпасы Украине со складов своей армии. По его словам, Болгария находится в процедуре чрезмерного дефицита и испытывает проблемы с резервами, однако София готова обсуждать механизмы, гарантирующие направление средств на гуманитарные нужды, электроснабжение и медицинскую помощь.