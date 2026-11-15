Норвегия направит Украине понтонные переправы и 200 автобусов

3 ноября агентство Bloomberg писало, что США намерены попросить союзников по НАТО выделить больше средств на программу поставок оружия для Украины. Источники сообщают, что США уже дали понять некоторым союзникам, что будут запрашивать деньги. Пока неясно, о какой сумме идет речь, но есть дефицит финансирования в размере около $2 млрд.