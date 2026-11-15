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Захарова иронично прокомментировала слова Макрона о вступлении Украины в НАТО

Ася Султанова

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о членстве Украины в НАТО достойно экспертизы главы евродипломатии Каи Каллас. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «РИА Новости» заявление французского лидера.

По итогам саммита ЕС в Дублине Макрон написал в соцсети X, что в НАТО есть место для Украины. По его словам, цель Парижа – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжать вместе со всеми укреплять общую систему безопасности для Европы. 

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внесение нейтрального статуса приравнивается к изменению в конституции, и на это Украина отказывается идти. Также он выразил уверенность в том, что страна станет членом Евросоюза, и «это звучит на всех уровнях».

Госсекретарь США Марко Рубио 6 октября сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается, поскольку главная задача сейчас состоит в прекращении конфликта между Москвой и Киевом. 

1 октября президент России Владимир Путин в рамках «Валдая» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России. 

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