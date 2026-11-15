Захарова иронично прокомментировала слова Макрона о вступлении Украины в НАТО

По итогам саммита ЕС в Дублине Макрон написал в соцсети X, что в НАТО есть место для Украины. По его словам, цель Парижа – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжать вместе со всеми укреплять общую систему безопасности для Европы.