Залужный: Украина никогда не вступит в НАТО
Украина никогда не станет членом НАТО, заявил посол страны в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в него не вступим», – сказал Залужный.
По его словам, Североатлантический альянс, вероятнее всего, сохранится в нынешнем виде. Залужный также заявил, что Украине придется еще долгие годы переходить на стандарты НАТО, чтобы достичь уровня, который позволит хотя бы наполовину приблизиться к возможностям России.
1 июля страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной поддержке Украины на 2027 г. По данным FAZ, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате участникам переговоров удалось достичь договоренности только по финансированию на 2026 г.
В июне 2024 г. президент РФ Владимир Путин назвал условия по прекращению огня с Украиной. В их числе – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что условия Путина для мирных переговоров с Украиной бессрочные. Песков тогда подтвердил позицию Кремля, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером, но, по его словам, данный факт не может быть препятствием для ведения переговоров с Киевом.