Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год
Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной поддержке Украины на 2027 г. в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате участникам переговоров удалось достичь договоренности только по финансированию на 2026 г.
Как отмечает FAZ, страны альянса согласовали выделение 70 млрд евро на военную поддержку Киева в 2026 г. Решение о финансировании на 2027 г. принято не было.
Кроме того, по информации газеты, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа, как утверждает издание, сохранилась лишь фраза о том, что «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».
30 июня представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Украина пока не успевает освоить весь объем предусмотренного военного финансирования, поэтому выплата обещанных €5,9 млрд на закупку беспилотников была произведена не полностью. По словам Уйвари, причиной стала недостаточная сумма контрактов, представленных украинской стороной на согласование. Он отметил, что ЕК предоставит деньги, если Украина сможет направить контракты на оставшиеся €900 млн.
В мае Уйвари сообщил, что Евросоюз и Украина пока не завершили подписание ключевых документов, необходимых для выделения очередного кредита Киеву. По словам Уйвари, сторонам еще предстоит оформить три основных документа, без которых перевод средств невозможен.