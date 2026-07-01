Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год

Кроме того, по информации газеты, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа, как утверждает издание, сохранилась лишь фраза о том, что «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».