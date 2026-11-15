Сверхзвуковой пассажирский самолет может быть создан в России к 2030 году
Демонстрационный образец сверхзвукового пассажирского самолета может быть создан в России на рубеже 2030 г. Об этом «РИА Новости» сообщил академик РАН Борис Алешин.
По его словам, сверхзвуковой пассажирский лайнер является одним из возможных вариантов развития авиации будущего. Сейчас ведется работа по созданию научного задела, и демонстрационный образец, как ожидается, появится через 3–4 года. Сроки выхода на коммерческий результат, по его словам, пока назвать сложно.
Алешин заявил, что авиация будущего будет принципиально иной. По его словам, нужно двигаться вперед: у самолетов появятся другие формы, бионические конструкции, иной интеллект на борту, расширенные возможности, другое крыло и овальный фюзеляж.
Академик подчеркнул, что в гражданской авиации страна всегда проигрывает в весе, поскольку не хватает умения обеспечить нужные характеристики, а также уступает в коммерческих решениях. Но, по его словам, в аэродинамике Россия никогда не проигрывает: весовой негатив парируется за счет принципиального улучшения аэродинамических характеристик, и это является ее коньком. Алешин заверил, что в этом направлении Россия будет двигаться вперед.
21 октября глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что финансирование опытно-конструкторских работ по замене двигателей самолетов SSJ-100 планируется начать до конца 2026 г. Завершить работы, включая летные испытания, предполагается к декабрю 2028 г.