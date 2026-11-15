Сверхзвуковой пассажирский самолет может быть создан в России к 2030 году

Академик подчеркнул, что в гражданской авиации страна всегда проигрывает в весе, поскольку не хватает умения обеспечить нужные характеристики, а также уступает в коммерческих решениях. Но, по его словам, в аэродинамике Россия никогда не проигрывает: весовой негатив парируется за счет принципиального улучшения аэродинамических характеристик, и это является ее коньком. Алешин заверил, что в этом направлении Россия будет двигаться вперед.