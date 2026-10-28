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Главная / Экономика /

Авиасбор для поддержки поставок самолетов могут ввести в России в 2027 году

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России в 2027 г. могут ввести дополнительный сбор с авиабилетов для поддержки поставок отечественных самолетов. Об пишет «Интерфакс» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2027–2029 гг.

Размер сбора может составить 500 руб. на внутренних рейсах и 1000 руб. на международных. Разработкой механизма по поручению президента занимается Минпромторг РФ.

Средства планируется направить на компенсацию расходов на лизинг и эксплуатацию 258 самолетов. В их числе МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300. Поставки этих моделей предусмотрены комплексной программой расширения производства воздушных судов.

21 октября глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что финансирование опытно-конструкторских работ по замене двигателей самолетов SSJ-100 планируется начать до конца 2026 г. Завершить работы, включая летные испытания, предполагается к декабрю 2028 г.

21 сентября сообщалось, что «Аэрофлот» и предприятия госкорпорации «Ростех» заключили контракт на поставку и обслуживание 90 среднемагистральных самолетов МС-21. Передача воздушных судов запланирована на 2029–2032 гг.

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