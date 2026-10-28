Авиасбор для поддержки поставок самолетов могут ввести в России в 2027 году

В России в 2027 г. могут ввести дополнительный сбор с авиабилетов для поддержки поставок отечественных самолетов. Об пишет «Интерфакс» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2027–2029 гг.