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«Аэрофлот» и «Ростех» заключили контракт на поставку 90 самолетов МС-21

Он стал крупнейшим в истории современной гражданской авиации в России
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Аэрофлот» и предприятия госкорпорации «Ростех» подписали контракт на поставку и послепродажное обслуживание 90 среднемагистральных самолетов МС-21. По условиям сделки авиакомпания будет получать самолеты с 2029 по 2032 г. В том числе 14 единиц – в 2029 г., 18 – в 2030 г., 24 – в 2031 г. и 34 – в 2032 г. В договор включена стоимость воздушных судов, авиатренажеров, услуг по подготовке летного состава, а также послепродажное обслуживание на срок 22 года.

Со стороны «Аэрофлота» контракт подписал гендиректор компании Сергей Александровский, со стороны «Ростеха» – гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Грачев и лизинговой компании «Авиакапитал-cервис» Роман Пахомов в присутствии президента РФ Владимира Путина по видеоконференцсвязи.

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