Т-банк запустил оплату по QR-коду в Египте, Танзании и Кении

В Т-банке сообщили, что сейчас его клиенты могут переводить деньги по номеру карты из России в 34 страны Африки. С октября 2024 г. по октябрь 2026 г. объем таких переводов в денежном выражении вырос почти в 35 раз. По объему переводов лидируют Кения, Маврикий, Танзания, Замбия и Эфиопия.