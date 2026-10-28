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Т-банк запустил оплату по QR-коду в Египте, Танзании и Кении

Татьяна Мозолевская
Юлия Брайцева / Ведомости
Юлия Брайцева / Ведомости

Т-банк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду в Египте, Танзании и Кении. Новую возможность представили на третьем саммите «Россия – Африка», сообщили в пресс-службе банка.

Клиенты смогут оплачивать покупки через сервис T-Bank Pay в мобильном приложении банка без комиссии и необходимости открывать счет в иностранной валюте.

Для оплаты необходимо отсканировать QR-код на платежном терминале или смартфоне продавца в разделе «Сканировать» приложения Т-банка. После этого на экране появятся название магазина, сумма покупки в местной валюте и ее эквивалент в рублях. Пользователь сможет выбрать счет для списания средств и подтвердить операцию.

Конвертация рублей в местную валюту будет происходить по внутреннему курсу банка на момент совершения платежа. Клиентам также доступна возможность оплаты в рассрочку по кредитной карте.

В Т-банке сообщили, что сейчас его клиенты могут переводить деньги по номеру карты из России в 34 страны Африки. С октября 2024 г. по октябрь 2026 г. объем таких переводов в денежном выражении вырос почти в 35 раз. По объему переводов лидируют Кения, Маврикий, Танзания, Замбия и Эфиопия.

Ранее оплата по QR-коду через T-Bank Pay стала доступна в Армении, Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане. Для использования сервиса необходима версия приложения Т-банка не ниже 7.29 для iOS или 7.26 для Android.

13 октября ПАО «МТС» запустило оплату товаров и услуг через национальные системы мгновенных платежей в Колумбии и Аргентине. Оплата доступна во всех торговых точках, где на кассе установлен QR-код.

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