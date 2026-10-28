Т-банк запустил оплату по QR-коду в Египте, Танзании и Кении
Т-банк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду в Египте, Танзании и Кении. Новую возможность представили на третьем саммите «Россия – Африка», сообщили в пресс-службе банка.
Клиенты смогут оплачивать покупки через сервис T-Bank Pay в мобильном приложении банка без комиссии и необходимости открывать счет в иностранной валюте.
Для оплаты необходимо отсканировать QR-код на платежном терминале или смартфоне продавца в разделе «Сканировать» приложения Т-банка. После этого на экране появятся название магазина, сумма покупки в местной валюте и ее эквивалент в рублях. Пользователь сможет выбрать счет для списания средств и подтвердить операцию.
Конвертация рублей в местную валюту будет происходить по внутреннему курсу банка на момент совершения платежа. Клиентам также доступна возможность оплаты в рассрочку по кредитной карте.
В Т-банке сообщили, что сейчас его клиенты могут переводить деньги по номеру карты из России в 34 страны Африки. С октября 2024 г. по октябрь 2026 г. объем таких переводов в денежном выражении вырос почти в 35 раз. По объему переводов лидируют Кения, Маврикий, Танзания, Замбия и Эфиопия.
Ранее оплата по QR-коду через T-Bank Pay стала доступна в Армении, Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане. Для использования сервиса необходима версия приложения Т-банка не ниже 7.29 для iOS или 7.26 для Android.