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МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Колумбии и Аргентине

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «МТС» запустило оплату товаров и услуг через национальные системы мгновенных платежей в Колумбии и Аргентине. Оплата доступна во всех торговых точках, где на кассе установлен QR-код, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

В обеих странах используются универсальные QR-коды, объединяющие различные платежные сервисы страны, отметили в МТС. Для российских пользователей доступна оплата рублями как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков с автоматической конвертацией в местную валюту. Все операции осуществляются без комиссии. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции.

Максимальная сумма операции в Колумбии – до 315 000 руб., в Аргентине – до 400 000 руб. Платежи до 5000 руб. проходят без СМС-подтверждения, то есть покупку можно совершить даже если нет связи.

МТС уже запустила оплату по национальным QR-кодам также в Бразилии, Перу и Боливии. Такая функция также действует в Китае, Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и Армении.

Аналогичные сервисы оплаты за границей через национальные QR-коды также развивают Сбербанк, ВТБ и «Т-банк». Оплатить покупки через приложение «Сбера» можно в 12 странах, включая Аргентину, Бразилию, Вьетнам, Таиланд, Индонезию и другие. Через приложение ВТБ оплата по QR-коду доступна в 10 странах. У «Т-банка» список доступных стран пока скромный – всего пять стран – Вьетнам, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан и Армения.

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