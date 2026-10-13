МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Колумбии и Аргентине

Аналогичные сервисы оплаты за границей через национальные QR-коды также развивают Сбербанк, ВТБ и «Т-банк». Оплатить покупки через приложение «Сбера» можно в 12 странах, включая Аргентину, Бразилию, Вьетнам, Таиланд, Индонезию и другие. Через приложение ВТБ оплата по QR-коду доступна в 10 странах. У «Т-банка» список доступных стран пока скромный – всего пять стран – Вьетнам, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан и Армения.