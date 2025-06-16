Кравцов рассказал, как будут выставлять оценки за поведение в школах
С 1 сентября 2025 г. в семи регионах России начнется эксперимент по оценке поведения школьников. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал «Ведомостям», что планируется три системы оценки, которые смогут выбрать сами школы.
Пилотный проект запустят в школах Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. В каждом регионе отберут по 10 школ. Оценки за поведение будут выставлять ученикам с 1-го по 8-й классы. Выпускные классы (9-й и 11-й) в эксперимент не включат, чтобы не создавать лишний стресс перед экзаменами.
Школы смогут выбрать одну из трех систем оценивания:
Пятибалльную («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»);
Зачетную («зачет»/«незачет»);
Трехбалльную («образцовое», «допустимое», «недопустимое»).
«Мы сейчас к этому очень аккуратно подходим, здесь не нужны какие-то поспешные решения. Сможет ли оценка нести и дисциплинарную функцию или помогать выявлять и профилактировать сложные ситуации, – покажет пилот», – подчеркнул Кравцов.
Министр также предположил, что воспитание школьников и система оценки поведения позволит улучшить ситуацию с травлей и угрозами, которые получают учителя.
«Это тоже будет определенная защита в том числе и учителя. По крайней мере, это будет серьезный сигнал для родителей», – отметил Кравцов.
Глава Минпросвещения подчеркнул, что оценка поведения в школах не направлена на ограничение тех учеников, чье поведение нуждается в коррекции. «Это в первую очередь поощрение учеников, чье поведение – хороший пример для остальных учащихся», – заключил он.