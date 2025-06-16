Кравцов рассказал, как будут выставлять оценки за поведение в школах

Пилотный проект запустят в школах Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. В каждом регионе отберут по 10 школ. Оценки за поведение будут выставлять ученикам с 1-го по 8-й классы. Выпускные классы (9-й и 11-й) в эксперимент не включат, чтобы не создавать лишний стресс перед экзаменами.