Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Кравцов рассказал, как будут выставлять оценки за поведение в школах

Ведомости

С 1 сентября 2025 г. в семи регионах России начнется эксперимент по оценке поведения школьников. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал «Ведомостям», что планируется три системы оценки, которые смогут выбрать сами школы.

Пилотный проект запустят в школах Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. В каждом регионе отберут по 10 школ. Оценки за поведение будут выставлять ученикам с 1-го по 8-й классы. Выпускные классы (9-й и 11-й) в эксперимент не включат, чтобы не создавать лишний стресс перед экзаменами.

Школы смогут выбрать одну из трех систем оценивания:

  • Пятибалльную («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»);

  • Зачетную («зачет»/«незачет»);

  • Трехбалльную («образцовое», «допустимое», «недопустимое»).

«Мы сейчас к этому очень аккуратно подходим, здесь не нужны какие-то поспешные решения. Сможет ли оценка нести и дисциплинарную функцию или помогать выявлять и профилактировать сложные ситуации, – покажет пилот», – подчеркнул Кравцов.

Министр также предположил, что воспитание школьников и система оценки поведения позволит улучшить ситуацию с травлей и угрозами, которые получают учителя.

«Это тоже будет определенная защита в том числе и учителя. По крайней мере, это будет серьезный сигнал для родителей», – отметил Кравцов.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что оценка поведения в школах не направлена на ограничение тех учеников, чье поведение нуждается в коррекции. «Это в первую очередь поощрение учеников, чье поведение – хороший пример для остальных учащихся», – заключил он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных