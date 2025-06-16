Сергей Кравцов: «Мы сформировали единое образовательное пространство»

Сергей Кравцов возглавляет Министерство просвещения, которое курирует работу школ и колледжей, с января 2020 г., а в мае 2024 г. был переназначен министром, когда кабмин обновлялся. Под его руководством ведомство занялось созданием единого образовательного пространства, за счет которого содержание школьных программ становится одинаковым по всей стране и синхронизируется с вопросами основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ). В интервью «Ведомостям» Кравцов рассказал, как в этом году прошел ЕГЭ, и поделился планами министерства по восполнению острого дефицита педагогических кадров. По данным Минтруда, дополнительная потребность в школьных преподавателях к 2030 г. составит около 200 000 человек. Привлекать педагогов Минпросвещения намерено за счет новой системы оплаты труда, которая тестируется в трех регионах. По словам Кравцова, зарплата у учителя «средняя по экономике, но внутри регионов есть очень сильная дифференциация». Задача ведомства – установить единые требования к зарплатам педагогов на федеральном уровне.