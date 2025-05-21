Минпросвещения предложило три варианта оценок за поведение в школах

В июне 2024 г. глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести в школах оценки за поведение. Он добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. Принимать решение о недопуске, по его мнению, должен педагогический совет школы.