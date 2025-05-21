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Минпросвещения предложило три варианта оценок за поведение в школах

Ведомости

Минпросвещения предложило варианты выставления оценок за поведение в школе. Их представил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на IV заседании Всероссийского родительского комитета.

«У нас есть три варианта для апробации, мы обсуждали с педагогами, посмотрели существующий опыт», – сказал он (цитата по ТАСС).

В первом варианте предполагается «зачет» или «незачет», то есть оценка поведения как хорошее или плохое. Во втором – выставление по пятибалльной шкале. Третий вариант – трехбалльная оценка: неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение.

Эксперимент по выставлению оценок за поведение начнется с 1 сентября в пяти регионах, с 2026 г. их введут повсеместно.

В июне 2024 г. глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести в школах оценки за поведение. Он добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. Принимать решение о недопуске, по его мнению, должен педагогический совет школы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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