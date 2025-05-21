Минпросвещения предложило три варианта оценок за поведение в школах
Минпросвещения предложило варианты выставления оценок за поведение в школе. Их представил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на IV заседании Всероссийского родительского комитета.
«У нас есть три варианта для апробации, мы обсуждали с педагогами, посмотрели существующий опыт», – сказал он (цитата по ТАСС).
В первом варианте предполагается «зачет» или «незачет», то есть оценка поведения как хорошее или плохое. Во втором – выставление по пятибалльной шкале. Третий вариант – трехбалльная оценка: неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение.
Эксперимент по выставлению оценок за поведение начнется с 1 сентября в пяти регионах, с 2026 г. их введут повсеместно.
В июне 2024 г. глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести в школах оценки за поведение. Он добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. Принимать решение о недопуске, по его мнению, должен педагогический совет школы.