Минпросвещения не против введения оценки за поведение в школах

Минпросвещения не против введения оценки за поведение в школахС такой инициативой выступил Совет по правам человека
Ввести в школах оценки за поведение предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на заседании расширенного заседания рабочей группы по образованию. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. «Двойка – неудовлетворительное поведение. Двойка по поведению – значит, к ОГЭ и ЕГЭ не допускаем. Извини, не умеешь себя правильно вести, значит, какой-нибудь другой дорогой пойдешь», – указал Фадеев.
Принимать решение о недопуске, по мнению главы СПЧ, должен педагогический совет школы. А его решение уже можно будет обжаловать через суд. «Педсовет в этом смысле принимает субъектность. Он принимает решение, берет на себя эту ответственность», – добавил Фадеев. Возвращение двоек, а также возможности отчислить хулиганов из школы – это серьезная мера по защите чести и достоинства учителей, заключил Фадеев.
Министр просвещения Сергей Кравцов в ответ заявил, что в ведомстве концептуально не против такой оценки. «Критерии этой оценки, кто ее будет выставлять – учитель, педагогический состав – и какие последствия у этой оценки, нужно понимать», – указал Кравцов.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев напомнил коллегам, что проблема поведения в школе намного шире, чем просто введение оценки. По его словам, образ советского хулигана – это «милое существо» по сравнению с сегодняшними, особенно с обезличенными из сети. «Они оговаривают учителей в сети, это все подхватывают Telegram-каналы, и если бы только родители, но и неразобравшиеся политики. И вся эта грязь на учителей льется», – указал он. Решение проблемы, по его словам, нужно «расчленять» и решать по уровням и ведомствам.
На заседании член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода представила опрос среди 1000 преподавателей из разных регионов страны (его проводила временная рабочая группа по вопросам образования при СПЧ). Результаты показали, что каждый второй педагог сталкивался с дерзостью и хамством со стороны учеников. «Родители, в свою очередь, чаще всего вступают в борьбу с преподавателем, когда не согласны с выставленными оценками, считают, что педагог некомпетентен или неправильно преподает», – указала она.
Сморода заявила, что молодые педагоги, которые приходят в школу на последних курсах вуза, также сталкиваются с неуважением со стороны родителей: их называют «недоучителями». 55% респондентов также слышали от родителей, что «им виднее, как учить и воспитывать детей». Каждый третий сталкивался с надуманными жалобами родителей в разные инстанции. 30% сталкивались с хамством родителей, а в каждом втором случае – с нецензурной бранью. Каждый пятый отмечает случаи жалоб родителей на них в закрытых родительских чатах и группах, добавила Сморода.
19 декабря 2023 г. президент Владимир Путин подписал закон о защите учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности. Он вносит изменения в закон об образовании и закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства. Для защиты своих прав они смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.
Идея о том, чтобы ставить оценки за плохое поведение, плоха прежде всего тем, что нет критериев, за что ставить двойку, тройку, четверку, пятерку, считает научный руководитель центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. По его словам, это бессмысленно возвращать: если есть явное хулиганство, то с этим надо разбираться. Вызывать к директору, вызывать родителей. Если есть нарушение устава школы, то есть процедуры, какое наказание за этим следует. «Но как ставить каждый день оценки и, потом, четверка чем от пятерки отличается? Тем, что человек вообще не дышал, сидя за партой, и все делал по команде? А двойку за что? За то, что окно разбил?» – добавил он.
Старший научный сотрудник центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Борис Илюхин указал, что оценкам за поведение в школе предшествовала практика отметки за прилежание. И поведение, и прилежание, как отметил он, были субъективными характеристиками, которые определял учитель. Ценность прилежания была в том, что разделялись предметные достижения и усердие школьника, т. е. была дополнительная шкала – «старался, но не смог» или «может, но не старается учиться». Зачастую двойка за поведение ставилась за наличие собственного мнения и попытки его отстоять перед учителем, отметил Илюхин.