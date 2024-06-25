Минпросвещения не против введения оценки за поведение в школах

Идея о том, чтобы ставить оценки за плохое поведение, плоха прежде всего тем, что нет критериев, за что ставить двойку, тройку, четверку, пятерку, считает научный руководитель центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. По его словам, это бессмысленно возвращать: если есть явное хулиганство, то с этим надо разбираться. Вызывать к директору, вызывать родителей. Если есть нарушение устава школы, то есть процедуры, какое наказание за этим следует. «Но как ставить каждый день оценки и, потом, четверка чем от пятерки отличается? Тем, что человек вообще не дышал, сидя за партой, и все делал по команде? А двойку за что? За то, что окно разбил?» – добавил он.