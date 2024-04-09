В России может появиться министерство по молодежной политике и воспитанию

«Сейчас молодежная политика размазана между разными ведомствами, – согласен политолог Александр Немцев. – К примеру, «Движение первых» само по себе и куратора со стороны правительства у него нет, а у «Навигаторов детства» это Минпросвещения. И Росмолодежь формально не имеет отношения ни к кому из них». Должен быть один оператор, определяющий политику в области работы с молодежью и KPI для чиновников, полагает эксперт: «Ведь нацпроекты не могут быть про ивенты, форумы и волонтерскую вовлеченность. Появление проекта «Молодежь России» и отдельного министерства выведет работу с любительского и периферийного на профессиональный и осознанный уровень».