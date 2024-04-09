В России может появиться министерство по молодежной политике и воспитанию

В России может появиться министерство по молодежной политике и воспитаниюЭта идея стала частью дискуссии в преддверии реорганизации федеральных органов власти
Власти обсуждают возможность создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. О том, что после инаугурации президента Владимира Путина (7 мая) и формирования новой структуры федеральных органов власти может появиться такое ведомство, «Ведомостям» рассказали четыре источника, близких к администрации президента (АП). По словам одного из них, оно может быть создано «на базе Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей.
Кроме того, говорят четыре источника «Ведомостей», вновь обсуждается идея объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство (как до 2018 г.). В пресс-службе Минобрнауки сообщили «Ведомостям», что «не располагают информацией» о создании нового ведомства и возможной передаче части полномочий в их ведение. «Ведомости» направили также запросы в Росмолодежь, Минпросвещения и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Еще один собеседник, близкий к АП, отмечает, что о любых структурных изменениях, тем более в политической плоскости, говорить преждевременно: решение может быть пересмотрено в последний момент.
Идея условного министерства молодежной политики и воспитания давно обсуждается, а сейчас актуализировалась, говорит близкий к АП собеседник «Ведомостей». За создание ведомства, по его словам, выступает внутриполитический блок Кремля, но итог дискуссии зависит от позиции первых лиц. Новое ведомство может быть создано после реорганизации Минпросвещения, поясняет источник, в таком случае «часть его полномочий вернется в Минобрнауки», а часть, связанная с патриотическим воспитанием, перейдет в новое министерство.
Обсуждается, что основой для нового ведомства станет Росмолодежь, добавляет и этот источник.
«Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание, – сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет», – говорит собеседник. Он называет такую идею «разумной, тем более что появляется отдельный нацпроект, связанный с детьми и молодежью».
По итогам послания Федеральному собранию 29 февраля Путин поручил правительству разработать нацпроект «Молодежь и дети», который предусматривает строительство не менее 150 новых общеобразовательных организаций. Регионам, в которых есть дефицит мест в общеобразовательных организациях, планируется дополнительно выделить 210 млрд руб.
По сути, речь идет об «укреплении Росмолодежи», рассуждает еще один источник «Ведомостей», знакомый с ходом дискуссии о создании нового министерства. По его мнению, Росмолодежь «справилась с возложенными задачами», в том числе организацией работы с детьми и фестивальной деятельностью. Поэтому и возникла идея придать агентству министерский статус и вывести его в прямое подчинение Кремлю, передав ему и дополнительные функции, говорит собеседник «Ведомостей».
При этом три собеседника не исключают, что если руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева не возглавит это министерство (такой вариант, по словам двух из них, обсуждается), то ей могут подыскать другое место службы – на Старой площади. К примеру, два собеседника «Ведомостей» утверждают, что якобы обсуждается возможное назначение ее помощником или советником президента. Впрочем, подобные назначения традиционно также не бывают точечными и проводятся в рамках общей ротации (пресс-секретарь президента будущие кадровые решения не комментирует).
Министерство просвещения в нынешнем виде появилось в 2018 г. Оно отвечает за общее, среднее профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых, воспитание (для этого в школах появились специальные советники по воспитанию), опеку и попечительство несовершеннолетних. В 2018 г. оно было выделено из Минобрнауки, а возглавил его прошлый руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Росмолодежь существует с 2008 г. и до 2012 г. находилась в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики (возглавлял его нынешний глава Дом.РФ Виталий Мутко), которое затем было расформировано. Росмолодежь отвечает за «организацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, профессиональную ориентацию детей и молодежи, поддержку талантливой молодежи, организацию деятельности специализированных лагерей и туристских баз, туризма и отдыха для детей и молодежи».
С мая 2021 г. ведомство возглавляет Разуваева, которая с 2014 г. возглавляла ФГБУ «Роспатриотцентр», а в 2021 г. недолго руководила департаментом молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам. Росмолодежь, несмотря на прямое подчинение правительству, как считается, входит в сферу влияния внутриполитического блока АП. Сейчас агентство занимается проведением молодежных форумов – «Машук», «Территория смыслов», «Таврида.АРТ» и др. В феврале – марте 2024 г. в Сочи проводился Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Разуваева была оргсекретарем оргкомитета, который проводил фестиваль. Возглавлял оргкомитет первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.
«Сейчас молодежная политика размазана между разными ведомствами, – согласен политолог Александр Немцев. – К примеру, «Движение первых» само по себе и куратора со стороны правительства у него нет, а у «Навигаторов детства» это Минпросвещения. И Росмолодежь формально не имеет отношения ни к кому из них». Должен быть один оператор, определяющий политику в области работы с молодежью и KPI для чиновников, полагает эксперт: «Ведь нацпроекты не могут быть про ивенты, форумы и волонтерскую вовлеченность. Появление проекта «Молодежь России» и отдельного министерства выведет работу с любительского и периферийного на профессиональный и осознанный уровень».
Идею систематизировать «все государственные возможности и институции», задействованные в молодежной политике, называет «рациональной» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Эта тема затрагивает широкий круг вопросов – от воспитания до демографии, отмечает эксперт: «Чтобы работа была эффективной, важно продумать, как это будет воплощено в конкретных документах и распределении полномочий. Здесь важен не только статус, но и взаимодействие с другими акторами».
Такие преобразования выглядели бы как попытка повысить аппаратный статус молодежной политики, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Это не первая подобная попытка – молодежная политика подобно национальной и региональной политикам и туризму периодически выделяется в отдельное ведомство, [которое] потом упраздняется и снова возрождается». В целом задачи нового ведомства понятны, говорит Виноградов. Возникнет лишь вопрос, как делить курируемую сферу с образовательными ведомствами, говорит он.