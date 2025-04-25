С сентября в пяти регионах начнется эксперимент по оценкам за поведение

В июне 2024 г. ввести в школах оценки за поведение предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. Принимать решение о недопуске, по его мнению, должен педагогический совет школы.