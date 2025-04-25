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С сентября в пяти регионах начнется эксперимент по оценкам за поведение

Ведомости

Эксперимент по выставлению оценок за поведение начнется с 1 сентября в пяти регионах, с 2026 г. их введут повсеместно. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе Всероссийского совещания для региональных министров образования, которое проходит в Севастополе. Его слова передает ТАСС.

Он рассказал, что течение четырех месяцев будут прорабатываться вопросы того, как и кто будет выставлять соответствующие оценки. Эксперты также обсудят варианты на сегодняшнем совещании. Кравцов подчеркнул, что критерии нужны, чтобы «выверенно действовать».

Министр уточнил, что результаты эксперимента будут обсуждаться как с педагогическим сообществом, так и с родителями.

Кравцов ранее сообщал, что правительство подготовит законопроект, который закрепит возможность введения отдельной оценки за поведение в школах. Инициатива получила поддержку в Минпросвещения.

В июне 2024 г. ввести в школах оценки за поведение предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. Принимать решение о недопуске, по его мнению, должен педагогический совет школы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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