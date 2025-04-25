С сентября в пяти регионах начнется эксперимент по оценкам за поведение
Эксперимент по выставлению оценок за поведение начнется с 1 сентября в пяти регионах, с 2026 г. их введут повсеместно. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе Всероссийского совещания для региональных министров образования, которое проходит в Севастополе. Его слова передает ТАСС.
Он рассказал, что течение четырех месяцев будут прорабатываться вопросы того, как и кто будет выставлять соответствующие оценки. Эксперты также обсудят варианты на сегодняшнем совещании. Кравцов подчеркнул, что критерии нужны, чтобы «выверенно действовать».
Министр уточнил, что результаты эксперимента будут обсуждаться как с педагогическим сообществом, так и с родителями.
Кравцов ранее сообщал, что правительство подготовит законопроект, который закрепит возможность введения отдельной оценки за поведение в школах. Инициатива получила поддержку в Минпросвещения.
В июне 2024 г. ввести в школах оценки за поведение предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. Принимать решение о недопуске, по его мнению, должен педагогический совет школы.