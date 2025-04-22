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В России разработают законопроект для введения оценки за поведение в школах

Ведомости

Правительство подготовит законопроект, который закрепит возможность введения отдельной оценки за поведение в школах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Его слова передают «РИА Новости».

По словам главы министерства, инициатива получила поддержку в ведомстве.

В июне 2024 г. ввести в школах оценки за поведение предложил глава СПЧ Валерий Фадеев на заседании расширенного заседания рабочей группы по образованию. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. Принимать решение о недопуске, по мнению главы СПЧ, должен педагогический совет школы. 

5 апреля глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о том, что в нижней палате парламента ведется обсуждение о возможности перевести школьников, которые систематически занимаются буллингом, в спецучреждения или на домашнюю форму обучения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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