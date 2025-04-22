В России разработают законопроект для введения оценки за поведение в школах

В июне 2024 г. ввести в школах оценки за поведение предложил глава СПЧ Валерий Фадеев на заседании расширенного заседания рабочей группы по образованию. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. Принимать решение о недопуске, по мнению главы СПЧ, должен педагогический совет школы.