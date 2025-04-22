В России разработают законопроект для введения оценки за поведение в школах
Правительство подготовит законопроект, который закрепит возможность введения отдельной оценки за поведение в школах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Его слова передают «РИА Новости».
По словам главы министерства, инициатива получила поддержку в ведомстве.
В июне 2024 г. ввести в школах оценки за поведение предложил глава СПЧ Валерий Фадеев на заседании расширенного заседания рабочей группы по образованию. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам. Принимать решение о недопуске, по мнению главы СПЧ, должен педагогический совет школы.
5 апреля глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о том, что в нижней палате парламента ведется обсуждение о возможности перевести школьников, которые систематически занимаются буллингом, в спецучреждения или на домашнюю форму обучения.