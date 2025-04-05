В Госдуме обсуждают возможность перевода школьников в спецучреждения за буллинг

Если ребенок систематически и несмотря на проведенную индивидуальную профилактическую работу «продолжает держать в страхе школу и никого не слушает», то нельзя допускать ситуаций, при которых он может «отравлять атмосферу для всех остальных детей», указал Метелев. По его словам, такие действия нарушают права на образовательный процесс других школьников.