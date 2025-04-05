В Госдуме обсуждают возможность перевода школьников в спецучреждения за буллинг
В Госдуме во время работы над законопроектом о профилактике травли среди детей обсуждается возможность перевести школьников, которые систематически занимаются буллингом, в спецучреждения или на домашнюю форму обучения. Об этом заявил ТАСС автор инициативы, глава комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев.
Если ребенок систематически и несмотря на проведенную индивидуальную профилактическую работу «продолжает держать в страхе школу и никого не слушает», то нельзя допускать ситуаций, при которых он может «отравлять атмосферу для всех остальных детей», указал Метелев. По его словам, такие действия нарушают права на образовательный процесс других школьников.
«Поэтому необходимо продумать либо направление его в специализированное учреждение, которое создано сегодня для таких ребят, либо возможный формат домашнего обучения – это тоже одна из развилок, которая сейчас находится на финальном согласовании», – уточнил автор инициативы.
Решения об изменении формата обучения детей, как правило, принимает комиссия по делам несовершеннолетних с участием и образовательной организации, и родителей, добавил Метелев.
26 марта Минпросвещения опубликовало памятку по противодействию физическому и психологическому насилию и травле в школах. В ней представлены виды противоправного поведения, отражающие проявления травли, и меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут быть привлечены нарушители, в частности несовершеннолетние.
В ведомстве напомнили, что лица, которые оказались в подобных ситуациях, могут получить помощь специалистов и обратиться на круглосуточную бесплатную горячую линию кризисной психологической помощи Минпросвещения. Кроме того, в стране работает горячая линия по вопросам урегулирования конфликтов в школе, медиации и примирения в образовательных организациях Центра защиты прав и интересов детей и горячая линия единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей.