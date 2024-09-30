Как можно наказать за буллинг

В России закон об ответственности за буллинг не принят, хотя соответствующие инициативы обсуждались и вносились в Госдуму не раз. Но есть ряд законодательных актов, которые содержат нормы, косвенно касающиеся этой проблемы. Так, в ряде случаев преследователь может ответить по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). К уголовной ответственности за кибербуллинг могут привлечь сразу по нескольким статьям УК РФ – за клевету (ст. 128.1), нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137), угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119). В случае доведения жертвы интернет-травли до самоубийства или склонения к совершению самоубийства, может грозит ответственность по ст. 110 – 110.1 УК РФ. За взлом принадлежащих потерпевшему электронной почты, аккаунтов в социальных сетях и распространение материалов личного или интимного характера преследователь может ответить по ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и иных сообщений), а также по ст. 272 УК РФ за получение неправомерного доступа к компьютерной информации. Ряд статей Кодекса об административных правонарушениях также могут использоваться для борьбы с травлей. Это статьи: 5.61, 5.61.1, 20.1 КоАП РФ, регламентриующие наказания за оскорбление, унижение чести и достоинства, публичное оскорбление, в том числе в СМИ или интернете, клевету и мелкое хулиганство.