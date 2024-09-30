Буллинг ребенка в школе: что это такое и как его предотвратитьПричины травли, последствия и наказание для обидчиков
Понятие «буллинг» в русском языке точнее всего передает слово «травля». В переводе с английского «bully» – это «хулиган», «грубиян», а «ing» – суффикс, который указывает на действие. Следовательно, буллинг – это действие в виде запугивания, притеснения, жестокого обращения. Это форма агрессии, которая заключается в систематическом и намеренном причинении вреда, психологического или физического, одному или нескольким людям.
Явление буллинга было выделено в 1993 г. норвежским психологом Дэном Ольвеусом, который в своей научной работе опубликовал ставшее общепринятым определение травли. С тех пор тема стала трендом мировой психологии, а исследования в области профилактики и прекращения буллинга начали стремительно развиваться. В последние годы этот термин приобрел особую актуальность, так как явление получило широкое распространение среди подростков – с тяжкими последствиями.
Травля распространена не только в образовательной среде. Еще десять лет назад в своей статье «Буллинг как объект исследований и культурный феномен», опубликованной в журнале ВШЭ, кандидаты психологических наук Александра Бочавер и Кирилл Хломов обратили внимание на исследования в воинских частях. В результате которых было выявлено присутствие деструктивных взаимоотношений, скрытых от командно-преподавательского состава, среди которых – принуждение, угрозы, унижения и др. Схожая ситуация наблюдалась и в армии США и пр.
По мнению Бочавер и Хломова, буллинг отчасти может служить способом совладания с эмоциональным напряжением от пребывания в принудительно сформированных группах. Дефицит мотивации к выполнению поставленных задач у солдат, как и у многих школьников, приводит к использованию методов травли и психологического давления для регулирования послушания.
Разновидности буллинга
Существует несколько видов буллинга, которые различаются по форме проявления.
Физический буллинг или прямая травля
Физическое насилие – самый очевидный и опасный вид буллинга, когда человека бьют, обзывают, дразнят, портят его вещи или отбирают у него деньги. Также сюда можно отнести и принудительное удержание жертвы, лишение ее свободы действий.
Вербальный буллинг или косвенная травля
Вербальная агрессия – это оскорбления, унижающие достоинство жертвы, клевета, насмешки, прозвища, которые наносят эмоциональную травму. Этот вид буллинга может быть направлен не только на жертву, но и на ее близких, друзей или членов семьи. Также он может выражаться в распространении слухов и сплетен, бойкотировании, избегании и манипуляциях дружбой.
Кибербуллинг
Кирбербуллинг включает в себя отправку оскорбительных сообщений или слухов – по СМС или в мессенджерах; публикацию унизительных постов или комментариев в социальных сетях, распространение клеветнических фотографий или видеозаписей, дипфейков.
Буллинг в школе
Школа – это место, где дети проводят значительное количество времени, здесь они общаются, играют и учатся. Именно здесь могут происходить разные формы буллинга, поскольку школьные классы – это микросообщества, в которых устанавливаются свои правила и иерархии.
Бочавер и Хломов проанализировали зарубежные исследования, в ходе которых было выявлено, что прямая травля чаще всего происходит в младшей школе, а с косвенной травлей дети в основном сталкиваются при переходе в среднюю или старшую школу. Мальчики имеют большую склонность к участию в травле, но они же чаще становятся жертвами физического буллинга, девочки в большинстве случаев становятся жертвами сплетен, непристойных высказываний или жестов.
Исследователи проблемы буллинга отмечают, что особенно уязвимы дети, которые как-то отличаются от сверстников: стеснительные, тихие, добрые, не умеющие давать отпор, физически слабые или, наоборот, слишком активные и самостоятельные. Также жертвами травли могут стать ребята из семей, которые по каким-либо причинам отличаются от остальных, например малоимущие или, наоборот, слишком обеспеченные.
Буллинг: чего не знают родители
Родители зачастую не подозревают, что их ребенок сталкивается с проблемой буллинга. Ведь дети часто молчат о происходящем, стесняясь или боясь рассказать о нем взрослым. Поэтому родителям необходимо знать о возможных признаках буллинга и предпосылках для формирования у ребенка паттернов поведения жертвы или агрессора.
Ученые отмечают, что в семье жертв травли часто практикуются домашнее насилие или гиперопека, подкрепляющие беспомощность ребенка. Риск травли возрастает в социально дезорганизованной среде, с высоким уровнем маргинализации, алкоголизации и наркомании. Семейные кризисы тоже существенно повышают агрессивность ребенка и одновременно делают его уязвимым, увеличивая риск того, что он окажется вовлечен в травлю как жертва или агрессор.
По мнению американских социологов Боба Фэриса и Дианы Фелмли, жертвам буллинга свойственно постоянно испытывать отрицательные эмоции – грусть, тревогу, гнев, фрустрацию, что, в свою очередь, приводит детей к депрессиям и проблемам с успеваемостью. Подвергаться буллингу могут не только аутсайдеры с очень низкой социальной активностью и отсутствием друзей, но и социально успешные подростки, с большим количеством друзей и активно участвующие в общественной жизни школы.
Как подчеркивают американские исследователи, подростки, испытавшие на себе издевательства сверстников, чаще участвуют в уличных преступлениях, имеют склонность к совершению вандализма, обману, воровству, дракам и бродяжничеству.
Среди признаков буллинга ребенка:
нежелание ходить в школу;
частое появление синяков и ссадин;
жалобы на головную боль или другие недомогания;
потеря аппетита;
трудности с засыпанием;
ухудшение успеваемости;
апатия;
замкнутость;
агрессия;
беспричинные слезы;
порча вещей;
страх оставаться одному;
нежелание общаться с друзьями и родственниками;
отсутствие интереса к хобби.
Как предотвратить буллинг
Профилактика буллинга – это комплекс мер, которые должны приниматься как в школах, так и дома, в семейном кругу. В их числе эксперты выделяют: психологическое сопровождение детей при прохождении возрастных кризисов и трудных жизненных ситуаций и развитие у них устойчивости и умения использовать имеющиеся социально-психологические ресурсы. Также необходимо задуматься об изменении отношений внутри класса или школы в целом, обратить внимание на формирование ценности уважительных отношений.
Как можно наказать за буллинг
В России закон об ответственности за буллинг не принят, хотя соответствующие инициативы обсуждались и вносились в Госдуму не раз. Но есть ряд законодательных актов, которые содержат нормы, косвенно касающиеся этой проблемы. Так, в ряде случаев преследователь может ответить по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). К уголовной ответственности за кибербуллинг могут привлечь сразу по нескольким статьям УК РФ – за клевету (ст. 128.1), нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137), угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119). В случае доведения жертвы интернет-травли до самоубийства или склонения к совершению самоубийства, может грозит ответственность по ст. 110 – 110.1 УК РФ. За взлом принадлежащих потерпевшему электронной почты, аккаунтов в социальных сетях и распространение материалов личного или интимного характера преследователь может ответить по ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и иных сообщений), а также по ст. 272 УК РФ за получение неправомерного доступа к компьютерной информации. Ряд статей Кодекса об административных правонарушениях также могут использоваться для борьбы с травлей. Это статьи: 5.61, 5.61.1, 20.1 КоАП РФ, регламентриующие наказания за оскорбление, унижение чести и достоинства, публичное оскорбление, в том числе в СМИ или интернете, клевету и мелкое хулиганство.
Одной из частых причин возникновения буллинга исследователи проблемы называют равнодушие со стороны других людей, которые наблюдают за происходящим. Авторы статьи «Буллинг и его профилактики в образовательной практике» подчеркивают, что только объединив усилия всех субъектов образовательного процесса – педагогов, родителей, специалистов (психологов, социальных работников, социальных педагогов, медработников, юристов и т. д.), – можно противостоять этому явлению и не дать ему укорениться в обществе.
Например, в школах нужно проводить разъяснительные беседы, классные часы, посвященные этой теме, профилактические мероприятия с привлечением психологов и специалистов в области детской психологии. Также важно учить детей основам безопасности в интернете, чтобы они понимали, как защитить себя от кибербуллинга. Задача образовательных учреждений и родителей, считают исследователи проблемы, демонстрировать положительную модель поведения по отношению к другим людям, развивать чувство собственного достоинства ребенка и учить его быть готовым принять меры в случае необходимости.
Нужно научить ребенка защищаться: он должен знать, что в случае угроз или нападений, киберзапугиваний необходимо обращаться к учителю или другому взрослому, которому он доверяет, сообщать о случившемся родителям, не молчать и не принимать буллинг «как данность» ни по отношению к себе, ни в случаях, если он направлен на кого-то из сверстников.