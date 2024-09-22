В Госдуме разработали законопроект о борьбе с травлей в школах
Депутаты Госдумы разработали законопроект против буллинга в школах. Авторы документа предлагают в случае признаков травли начать привлекать для оценки ситуации комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту.
Автором документа стал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). Законопроект направлен в федеральные органы власти для согласования, планируется внести его в нижнюю палату до конца года, уточнил он.
Законопроектом предлагается ввести определение понятию «травля». Как следует из пояснительной записки, под ней будут пониматься «не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица».
Образовательные организации в случае появления признаков такого поведения у школьников смогут направлять информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а та должна будет оценивать ситуацию. Если факт травли подтвердится, то с ребенком, который ее устроил, проведут «индивидуальную профилактическую работу». Предлагается также разрешить комиссии дополнительно назначить несовершеннолетнему и его родителям «курс исправления». По словам Метелева, речь может идти о работе с психологом и участии в социальных волонтерских проектах.
В документ также включили меры по борьбе с кибербуллингом. По данным РБК, соцсети должны будут выявлять и блокировать страницы пользователей и информацию, направленные на систематическую травлю людей. Эти действия, как отмечает депутат, позволят создать эффективную систему профилактики буллинга, снизить количество суицидов среди детей и молодежи и «противодействовать криминализации подростковой среды».