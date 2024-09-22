В Госдуме разработали законопроект о борьбе с травлей в школах

Образовательные организации в случае появления признаков такого поведения у школьников смогут направлять информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а та должна будет оценивать ситуацию. Если факт травли подтвердится, то с ребенком, который ее устроил, проведут «индивидуальную профилактическую работу». Предлагается также разрешить комиссии дополнительно назначить несовершеннолетнему и его родителям «курс исправления». По словам Метелева, речь может идти о работе с психологом и участии в социальных волонтерских проектах.