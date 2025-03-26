Минпросвещения опубликовало памятку по противодействию буллингу в школах
Минпросвещения разработало памятку по противодействию физическому и психологическому насилию и травле в школах, соответствующий документ опубликован в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что памятка предназначена, в первую очередь, для обучающихся, родителей и педагогов. Документ был разработан для профилактики и противодействия противоправному поведению в образовательной среде. Он подготовлен Минпросвещения совместно с Саратовской государственной юридической академией и Центром защиты прав и интересов детей.
В памятке представлены виды противоправного поведения, которые отражают проявления травли, а также меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут быть привлечены нарушители, в том числе несовершеннолетние.
В скором времени материалы будут отправлены во все регионы России для их применения в образовательных учреждениях, таких как школы, колледжи и организации дополнительного образования, сообщили в министерстве. Кроме того, планируется проведение образовательных, просветительских и консультационных мероприятий.
Минпросвещения напоминает, что лица, оказавшиеся в подобных ситуациях, могут получить помощь специалистов, в том числе обратившись на круглосуточную бесплатную горячую линию кризисной психологической помощи ведомства. В России также работает горячая линия по вопросам урегулирования конфликтов в школе, медиации и примирения в образовательных организациях Центра защиты прав и интересов детей. А также действует круглосуточная бесплатная горячая линия единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей.
Из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что две трети (64%) россиян считают главной причиной травли в интернете недостаток воспитания в семьях «детей-агрессоров». В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Согласно исследованию, 67% опрошенных считают, что привлечение родителей таких детей к совместной работе по снижению агрессии в интернете может быть эффективной мерой.
Порядка 40% респондентов готовы обратиться в компетентные органы в случае травли их ребенка, 48% – провести беседу с ним, 47% – обсудить ситуацию с родителями обидчика. Только 15% рассматривают обращение к психологу, в Москве и Санкт-Петербурге – 22%.