Минпросвещения опубликовало памятку по противодействию буллингу в школах

Минпросвещения напоминает, что лица, оказавшиеся в подобных ситуациях, могут получить помощь специалистов, в том числе обратившись на круглосуточную бесплатную горячую линию кризисной психологической помощи ведомства. В России также работает горячая линия по вопросам урегулирования конфликтов в школе, медиации и примирения в образовательных организациях Центра защиты прав и интересов детей. А также действует круглосуточная бесплатная горячая линия единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей.